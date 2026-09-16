Сигнальный код – это четырехзначное число от 0 до 7, что вводится в транспондер самолета для его идентификации на радаре диспетчерской службы. Существует три универсальных кода, сигнализирующих о критических ситуациях: 7 700 (общая чрезвычайная ситуация), 7 600 (потеря связи) и 7 500.

Что означает код 7 500 в авиации?

Если на борту самолета возникает чрезвычайная ситуация, пилот вводит в транспондер предназначенный ему код сигнала. Коды состоят из восьмеричных цифр (0 – 7), что позволяет получить в общей сложности 84 или 4 096 уникальных комбинаций. Но каждый пилот должен знать три универсальных кода экстренных сигналов, признанных во всем мире.

Если пилот посылает такой сигнал, это немедленно оповещает диспетчерскую службу о проблеме. А сигнал 7 500 означает незаконное вмешательство или захват самолета. Таким образом, это позволяет пилоту незаметно уведомить диспетчерскую службу о похищении самолета или другом враждебном инциденте.

Реакция соответствующих органов на код 7 500 зависит от конкретных обстоятельств – и далеко не всегда это означает немедленную посадку самолета или его перехват истребителями. Но часто это означает привлечение военных и других государственных служб.

Например, случай с отправкой кода 7 500 произошел в этом году в конце июня. Пассажирский самолет летел над Средиземным морем из Варшавы в Тель-Авив, и пилот случайно отправил сигнал о захвате самолета, пишет Al Arabiya.

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После отправки этого кода Болгария и Израиль подняли истребители. В итоге оказалось, что код был ошибочным, но истребитель МиГ-29 Болгарии все равно перехватил самолет и сопроводил его через болгарское воздушное пространство. В конце концов рейс перенаправили в Бургас в Болгарии.