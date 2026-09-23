Українців попереджають про нове правило щодо готівки в ЄС: в цій країні воно особливо суворе

У ЄС готуються до запровадження нових і досить суворих правил щодо готівки, що поснуть діяти вже 2027 року. Тим часом одна дуже популярна серед українців країна пішла навіть далі й зробила ці правила значно суворішими.

Згідно з Регламентом ЄС 2024/1624, що набуде чинності 10 липня, у всьому Євросоюзі встановлять ліміт для готівкових платежів, і він становитиме 10 000 євро. Втім, через це туристи часто плутаються, коли подорожують до Іспанії, адже там правила інші, пише Express.

Які правила щодо готівки існують в Іспанії?

В Іспанії вже діє жорстке правило щодо готівки: там ліміт на покупки значно суворіший та становить всього 1000 євро. І в країні вже підтвердили, що не будуть підвищувати цей ліміт, аби він відповідав новим правилам ЄС.

Будь-яку транзакцію вартістю 1000 євро чи більше в Іспанії не можна сплатити готівкою, якщо принаймні одна з залучених сторін діє в рамках ділової чи професійної діяльності. І незалежно від того, чи ви оплачуєте готель, предмети розкоші, оренду машини тощо, це правило працює.



В Іспанії дуже суворі ліміти на покупку готівкою / Фото Pexels

Незаконним також є розділення покупки на менші готівкові платежі. Іспанські податкові органи стверджують, що пов'язані платежі за ту саму покупку мають бути додані під час визначення того, чи перевищили поріг під час транзакції. А підприємства також юридично зобов'язані зберігати підтвердження безготівкових платежів протягом 5 років.

Втім, існує й виняток, який впливає на туристів, що відвідують Канарські острови чи інші популярні курорти. Законний поріг готівки зростає до 10 000 євро, якщо покупець є приватною особою, що може довести, що її податкова адреса знаходиться за межами Іспанії.

Ігнорування ж суворих обмежень щодо готівки може призвести до просто величезних фінансових санкцій від влади. В Іспанії законодавство встановлює штраф у розмірі 25% від загальної суми сплаченої готівкою.