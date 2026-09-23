Согласно Регламенту ЕС 2024/1624, который вступит в силу 10 июля, во всем Евросоюзе будет установлен лимит на наличные платежи, и он составит 10 000 евро. Впрочем, из-за этого туристы часто запутываются, когда едут в Испанию, ведь там действуют другие правила, пишет Express.

Что за правила действуют в отношении наличных денег в Испании?

В Испании уже действует жесткое правило в отношении наличных: там лимит на покупки значительно строже и составляет всего 1000 евро. И в стране уже подтвердили, что не будут повышать этот лимит, чтобы он соответствовал новым правилам ЕС.

Любую транзакцию на сумму 1000 евро или более в Испании нельзя оплатить наличными, если хотя бы одна из вовлеченных сторон действует в рамках деловой или профессиональной деятельности. И независимо от того, оплачиваете ли вы отель, предметы роскоши, аренду автомобиля и т. д., это правило действует.



В Испании действуют очень строгие ограничения на покупки за наличные / Фото Pexels

Незаконным также является разделение покупки на более мелкие наличные платежи. Испанские налоговые органы утверждают, что связанные платежи за одну и ту же покупку должны суммироваться при определении того, превышен ли порог при совершении транзакции. Кроме того, предприятия юридически обязаны хранить подтверждения безналичных платежей в течение 5 лет.

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Впрочем, существует и исключение, которое касается туристов, посещающих Канарские острова или другие популярные курорты. Законный порог наличных увеличивается до 10 000 евро, если покупатель является физическим лицом, которое может доказать, что его налоговый адрес находится за пределами Испании.

Игнорирование же строгих ограничений в отношении наличных денег может привести к просто огромным финансовым санкциям со стороны властей. В Испании законодательство устанавливает штраф в размере 25% от общей суммы, уплаченной наличными.