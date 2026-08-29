Забув 130 пасажирів у аеропорту: літак у Польщі вилетів раніше запланованого часу

У польському аеропорту Познань-Лавіца нещодавно сталася плутанина з організацією рейсу лоукостера Ryanair: літак вилетів раніше, ніж було заплановано, і через це понад сотня пасажирів не встигли на рейс.

Пасажири мали відправлятися до іспанського міста Жирона 28 серпня, пише RFM24. Втім, у Ryanair повідомили, що літак затримається.

Як літак залишив 130 пасажирів у аеропорту?

З організацією рейсу сталася справжня плутанина – після повідомлення про затримку рейсу, що мав вирушати о 18:50, літак все ж вилетів, але згодом через несправності повернувся в аеропорт.

Через це час вильоту довелося перенести на 14:00 наступного дня. Та коли пасажири прибули до аеропорту, виявилося, що вони прийшли запізно – літак вже вилетів.

На наше величезне здивування ми дізналися, що літак уже вилетів приблизно о 10-й. З отриманої нами інформації випливало, що на борту не вистачало близько 130 пасажирів, які – так само, як і ми – з’явилися в аеропорту відповідно до інформації, отриманої раніше від перевізника,

– розповіла одна з пасажирок.

У відповідь на запитання від медіа компанія визнала, що в літаку виявили "незначну несправність". Окрім того, там додали, що дозвіл на виліт отримали раніше, ніж передбачалося. У Ryanair заявили, що пасажирів повідомили про зміну часу через електронну пошту та SMS о 05:46 ранку.

Втім, одна з пасажирок рейсу переконує, що далеко не всі отримали повідомлення – а в застосунку до останнього відображалася інформація про те, що рейс відбудеться о 14:00. Ті люди, що не встигли на рейс о 10:00, могли безплатно обміняти квитки – та пасажирка переконана, що це не розв'язало проблему.