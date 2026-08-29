Пассажиры должны были вылететь в испанский город Жирона 28 августа, пишет RFM24. Однако в Ryanair сообщили, что рейс задержится.

Как самолет оставил 130 пассажиров в аэропорту?

С организацией рейса произошла настоящая путаница – после сообщения о задержке рейса, который должен был вылететь в 18:50, самолет все же взлетел, но впоследствии из-за неисправности вернулся в аэропорт.

Из-за этого время вылета пришлось перенести на 14:00 следующего дня. Но когда пассажиры прибыли в аэропорт, оказалось, что они опоздали – самолет уже вылетел.

К нашему огромному удивлению мы узнали, что самолет уже вылетел примерно в 10 часов. Из полученной нами информации следовало, что на борту не хватало около 130 пассажиров, которые – так же, как и мы – явились в аэропорт в соответствии с информацией, полученной ранее от перевозчика,

– рассказала одна из пассажирок.

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В ответ на запрос СМИ компания признала, что в самолете обнаружили "незначительную неисправность". Кроме того, там добавили, что разрешение на вылет получили раньше, чем предполагалось. В Ryanair заявили, что пассажиров уведомили об изменении времени через электронную почту и SMS в 05:46 утра.

Впрочем, одна из пассажирок рейса утверждает, что далеко не все получили уведомление – а в приложении до последнего отображалась информация о том, что рейс состоится в 14:00. Те, кто не успел на рейс в 10:00, могли бесплатно обменять билеты – но пассажирка убеждена, что это не решило проблему.