Літак Ryanair подав сигнал лиха через критично низький рівень палива: як він приземлився

Пасажирський літак авіакомпанії Ryanair Boeing 737 під час сильного шторму у Великій Британії двічі не міг приземлитися – і через це йому довелося змінити курс та полетіти до Манчестера. Згодом з'ясувалося, що на момент посадки літак мав критично низькі запаси пального.

Літак Ryanair летів до Шотландії, але був змушений приземлитися у Манчестері через погані погодні умови. На момент посадки в літаку лишалося так мало пального, що його запас міг вичерпатися десь за 10 хвилин, пише The Independent.

Що відомо про сигнал лиха від літака Ryanair?

У звіті британського Відділу розслідування авіаційних подій мовиться, що інцидент трапився ще у жовтні минулого року: тоді літак виконував рейс з італійської Пізи до аеропорту Прествік біля Глазго. На борту на момент польоту перебували 171 пасажир, а також шість членів екіпажу.

Напередодні та у день рейсу Ryanair попередила екіпаж про складні погодні умови: шторм, що супроводжувався тривалими опадами та сильними вітрами. Пілоти взяли додаткове пальне – вони очікували, що через вітер доведеться використовувати коротшу з двох злітно-посадкових смуг Прествіка. Манчестер як запасний аеропорт визначили заздалегідь.

Під час першої спроби посадки на висоті приблизно 80 метрів спрацювало попередження про сильний вітер, через що екіпаж виконав маневр відходу від землі – але під час другої спроби ситуація повторилася. Через це літак знову перервав захід на посадку, а екіпаж попросив дозволу на посадку в Манчестері. Втім, він отримав відмову без пояснення причин.

Тоді пілоти запросили перенаправлення до Единбурга, і, за даними звіту, погодження зайняло приблизно п'ять хвилин. В момент перельоту до міста екіпаж почав дедалі сильніше непокоїтися через рівень пального, але й там посадку довелося скасувати через небезпечний вітер.

Зрештою пілот ухвалив рішення летіти до Манчестера – попри те, що літак вже мав на 700 кілограмів менше пального, ніж потрібно для посадки у межах встановленого фінального резерву. Розрахунки показували, що замість необхідних 1101 кілограма під час приземлення лишалося б приблизно 300 кілограмів.

В цей момент екіпаж оголосив стандартний сигнал тривоги: "MAYDAY MAYDAY MAYDAY ПАЛЬНЕ". Екіпаж перебував під значним психологічним навантаженням і не розглядав ближчі альтернативні аеропорти – зокрема Ньюкасл.

Зрештою літак приземлився у Манчестері о 19:52 – через практично чотири з половиною години після початку польоту, що мав тривати на 1 годину і 45 хвилин менше. Після вимкнення двигунів на борту залишалося лише 240 кілограмів пального – і його не вистачило б, якби літаку довелося здійснювати ще один захід на посадку.

Відділ розслідування авіаційних подій встановив і проблеми у взаємодії з авіадиспетчерськими службами: запит відхилили через збій у комунікації всередині аеропорту.