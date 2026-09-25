Самолет Ryanair летел в Шотландию, но был вынужден совершить посадку в Манчестере из-за плохих погодных условий. На момент посадки в самолете оставалось так мало топлива, что его запас мог иссякнуть примерно через 10 минут, пишет The Independent.

Что известно о сигнале бедствия от самолета Ryanair?

В отчете британского Управления по расследованию авиационных происшествий говорится, что инцидент произошел еще в октябре прошлого года: тогда самолет выполнял рейс из итальянской Пизы в аэропорт Прествик недалеко от Глазго. На борту на момент полета находились 171 пассажир, а также шесть членов экипажа.

Накануне и в день рейса Ryanair предупредила экипаж о сложных погодных условиях: шторм, сопровождавшийся продолжительными осадками и сильными ветрами. Пилоты взяли дополнительное топливо – они ожидали, что из-за ветра придется использовать более короткую из двух взлетно-посадочных полос Прествика. Манчестер в качестве запасного аэропорта был определен заранее.

Во время первой попытки посадки на высоте примерно 80 метров сработало предупреждение о сильном ветре, поэтому экипаж выполнил маневр ухода с посадки – но во время второй попытки ситуация повторилась. Из-за этого самолет снова прервал заход на посадку, а экипаж запросил разрешение на посадку в Манчестере. Однако он получил отказ без объяснения причин.

Тогда пилоты запросили перенаправление в Эдинбург, и, согласно отчету, согласование заняло примерно пять минут. Во время перелета в город экипаж начал все сильнее беспокоиться из-за уровня топлива, но и там посадку пришлось отменить из-за опасного ветра.

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В конце концов пилот принял решение лететь в Манчестер – несмотря на то, что у самолета уже было на 700 килограммов топлива меньше, чем требуется для посадки в пределах установленного финального резерва. Расчеты показывали, что вместо необходимых 1101 килограмма при посадке осталось бы примерно 300 килограммов.

В этот момент экипаж объявил стандартный сигнал тревоги: "MAYDAY MAYDAY MAYDAY ТОПЛИВО". Экипаж находился под значительной психологической нагрузкой и не рассматривал ближайшие альтернативные аэропорты – в частности, Ньюкасл.

В итоге самолет приземлился в Манчестере в 19:52 – спустя практически четыре с половиной часа после начала полета, который должен был длиться на 1 час и 45 минут меньше. После выключения двигателей на борту оставалось всего 240 килограммов топлива – и его не хватило бы, если бы самолету пришлось совершать еще один заход на посадку.

Отдел расследования авиационных происшествий выявил также проблемы во взаимодействии с авиадиспетчерскими службами: запрос был отклонен из-за сбоя в связи внутри аэропорта.