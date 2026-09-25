Літак Ryanair розвернули в повітрі через записку від пасажирки: що вона написала пілотові

Літак авіакомпанії Ryanair летів з Порту до Дубліна – але розвернувся назад після того, як пасажирка передала пілотові записку – кілька аркушів паперу зі своєю заявою.

Літак Ryanair, що летів до Дубліна, розвернувся та знову приземлився у Порту через записку, що передала 48-річна громадянка Бразилії, що летіла на борту. У ній вона заявила, що за нею нібито стежать троє людей, пише Metro.

Що відомо про повернення літака?

Під час польоту одна з пасажирок передала бортпровідникові кілька аркушів паперу зі своєю заявою та попросила передати їх пілоту. У записці повідомлялося, що за нею нібито стежать – і через це Boeing 737 повернули в аеропорт.

Після цього жінку вивели з нього та передали місцевим правоохоронцям для встановлення її особи. Після цього інциденту літак знову вилетів з Порту незадовго до 1:30 ночі, а ось до столиці Ірландії прибув приблизно о 3:15 за місцевим часом, затримавшись на понад 2 години.

Точний час запізнення становив 2 години 33 хвилини. У Ryanair згодом пояснили, що літак повернувся до Порту через повідомлення про загрозу безпеці – але згодом виявилося, що воно було неправдивим.

Цей рейс із Порту до Дубліна (22 вересня) повернувся до Порту невдовзі після зльоту через неправдиве повідомлення про безпеку. Ситуацію швидко вирішили, після чого рейс продовжився до Дубліна з затримкою на 2 години 33 хвилини,

– повідомив представник авіакомпанії.

Португальські ЗМІ не сходяться щодо того, що ж саме відбулося на борту літака. Одні видання повідомляють, що після встановлення особи жінку начебто знову допустили на літак, а поліція не підтвердила її твердження про переслідування.

А ось інші ЗМІ пишуть, що пасажирку могли вивести з літака через "неналежну поведінку".