Самолет Ryanair, летевший в Дублин, развернулся и вновь приземлился в Порту из-за записки, переданной 48-летней гражданкой Бразилии, летевшей на борту. В ней она заявила, что за ней якобы следят трое человек, пишет Metro.

Что известно о возвращении самолета?

Во время полета одна из пассажирок передала бортпроводнику несколько листов бумаги со своим заявлением и попросила передать их пилоту. В записке сообщалось, что за ней якобы следят – и из-за этого Boeing 737 развернули в аэропорт.

После этого женщину вывели из самолета и передали местным правоохранителям для установления ее личности. После этого инцидента самолет вновь вылетел из Порту незадолго до 1:30 ночи, а вот в столицу Ирландии прибыл примерно в 3:15 по местному времени, задержавшись более чем на 2 часа.

Точное время задержки составило 2 часа 33 минуты. В Ryanair позже пояснили, что самолет вернулся в Порту из-за сообщения об угрозе безопасности – но впоследствии выяснилось, что оно было ложным.

Этот рейс из Порту в Дублин (22 сентября) вернулся в Порту вскоре после взлета из-за ложного сообщения об угрозе безопасности. Ситуацию быстро урегулировали, после чего рейс продолжился в Дублин с задержкой на 2 часа 33 минуты,

– сообщил представитель авиакомпании.

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Португальские СМИ расходятся во мнениях относительно того, что именно произошло на борту самолета. Одни издания сообщают, что после установления личности женщину якобы снова допустили на борт, а полиция не подтвердила ее утверждение о преследовании.

А вот другие СМИ пишут, что пассажирку могли вывести из самолета из-за "ненадлежащего поведения".