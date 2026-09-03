"Пекло на землі": туристи зненавиділи цей популярний острів у Греції

Греція – це одна з найпопулярніших країн Європи для відпочинку, і щороку туди прилітають та їдуть мільйони туристів. Але один, видавалося б, райський острів мандрівники назвали "пеклом на землі".

Коли групи мандрівників прибули на пляж Балос на неймовірно популярному Криті, їм ледве вдалося зійти з порома. Натовпи на пляжі стали настільки великими, що яблуку ніде було впасти, пише Express.

Що туристам не сподобалося на Криті?

Пляжі Криту у рекламних флаєрах описують як "райські куточки" з гіпнотичною бірюзовою водою та панорамними краєвидами. І, ймовірно, саме тому помилуватися цими пляжами наодинці чи у невеликій кількості людей просто неможливо: там завжди скупчуються натовпи.

Туристів видно вздовж всієї берегової лінії – і поки люди чекали, аби зійти з порома та потрапити на острів, все більше і більше людей прибували на човнах. Місцеві ЗМІ вже повідомляють, що влада зараз працює над тим, аби контролювати кількість туристів, що можуть відвідувати острів водночас. Обмеження мають допомогти не лише зберегти довкілля, але й забезпечити безпеку для людей, що його відвідують.

Згідно з новою пропозицією, планують дозволити одночасне перебування на острові для 1200 осіб.

На Криті у Греції зібралися величезні натовпи: дивіться відео

Platja de Balos, Grècia, cua de turistes esperant per embarcar al vaixell de tornada, mentre altres vaixells segueixen arribant carregats de nous visitants.



L’infern a la terra?#LateHumans pic.twitter.com/Iww70lpDsc — Humans Of Late Tourism (@LateHumans) August 30, 2026

Водночас деякі туристи, що також були на Криті і прибували поромом, зазначили, що проблема полягає в тому, що на серпень та початок вересня припадає пік сезону. Натомість під час відпочинку у травні пляж мав значно спокійніший вигляд.

Ось якої шкоди завдають інфлюенсери,

– написав один чоловік у коментарях

Пляж Балос чимало блогерів описують як місце, що ідеально підходить для фотографій, що неминуче приваблює все більше й більше людей.

Та ситуація з натовпами виникає не лише на Балосі: нещодавно ще одна жінка скаржилася в мережі на те, що їй довелося відстояти 2 години у черзі, аби зробити ідеальну фотографію на оглядовому майданчику у Санторіні. Люди починають шикуватися в чергу вже о 7 ранку, аби зробити знімок на тлі будівель з блакитними куполами.