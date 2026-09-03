Когда группы туристов прибыли на пляж Балос на невероятно популярном Крите, им с трудом удалось сойти с парома. Толпы на пляже стали настолько большими, что яблоку негде было упасть, пишет Express.

Что не понравилось туристам на Крите?

Пляжи Крита в рекламных листовках описывают как "райские уголки" с гипнотической бирюзовой водой и панорамными видами. И, вероятно, именно поэтому полюбоваться этими пляжами в одиночестве или в небольшой компании просто невозможно: там всегда скапливаются толпы.

Туристов видно вдоль всей береговой линии – и пока люди ждали, чтобы сойти с парома и попасть на остров, все больше и больше людей прибывали на лодках. Местные СМИ уже сообщают, что власти сейчас работают над тем, чтобы контролировать количество туристов, которые могут одновременно посещать остров. Ограничения должны помочь не только сохранить окружающую среду, но и обеспечить безопасность людей, посещающих остров.

Согласно новому предложению, планируется разрешить одновременное пребывание на острове 1200 человек.

На Крите в Греции собрались огромные толпы: смотрите видео

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В то же время некоторые туристы, которые также были на Крите и прибывали на пароме, отметили, что проблема заключается в том, что на август и начало сентября приходится пик сезона. Зато во время отдыха в мае пляж выглядел гораздо спокойнее.

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– написал один мужчина в комментариях

Пляж Балос многие блогеры описывают как место, идеально подходящее для фотографий, что неизбежно привлекает все больше и больше людей.

Но проблема с толпами возникает не только на Балосе: недавно еще одна женщина жаловалась в сети на то, что ей пришлось простоять 2 часа в очереди, чтобы сделать идеальную фотографию на смотровой площадке в Санторини. Люди начинают выстраиваться в очередь уже в 7 утра, чтобы сделать снимок на фоне зданий с голубыми куполами.