Спецправил більше не буде: для українських учнів у Польщі підготували зміни з 1 вересня
З нового навчального року на українських учнів у польських школах очікує ціла низка змін. Зокрема, їх включать до загальної системи освіти для іноземців, а спеціальні положення, що діяли досі, скасують.
Через війну Росії проти України для дітей, що переїхали до Польщі, спершу діяли спеціальні правила. Проте з 1 вересня 2026 року учні перейдуть на стандартну загальну систему освіти для іноземців, пише Serwis samorządowy pap.
Що зміниться для українських учнів у Польщі?
Вже з початку навчального року учні з України підпадатимуть під дію стандартного закону про освіту, як і громадяни з інших країн. Втім, це не значить, що українські діти, які не володіють польською мовою, втратять усі інструменти підтримки.
Ось що передбачено для учнів з України:
- додаткові мовні уроки – польську мову можна вчити безплатно мінімум двічі на тиждень протягом 24 місяців;
- асистент вчителя – надається допомога фахівця, що володіє українською мовою, але таку підтримку даватимуть лише перший рік;
- коригувальні заняття – можна буде відвідувати додаткові уроки з предметів, що організовує шкільне управління, але не довше 12 місяців;
- підготовчі класи – керівництво школи й надалі зможе організовувати спеціальні класи для адаптації навчального процесу до індивідуальних потреб учнів.
Окрім того, 2026/2027 року й надалі діятиме урядова програма "Дружня школа". Вона створена для того, аби вирівняти освітні можливості та підтримати інтеграцію дітей з України. Школи в Польщі отримуватимуть кошти на наймання асистентів та підвищення професійної кваліфікації персоналу.