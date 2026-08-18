Через війну Росії проти України для дітей, що переїхали до Польщі, спершу діяли спеціальні правила. Проте з 1 вересня 2026 року учні перейдуть на стандартну загальну систему освіти для іноземців, пише Serwis samorządowy pap.

Що зміниться для українських учнів у Польщі?

Вже з початку навчального року учні з України підпадатимуть під дію стандартного закону про освіту, як і громадяни з інших країн. Втім, це не значить, що українські діти, які не володіють польською мовою, втратять усі інструменти підтримки.

Ось що передбачено для учнів з України:

додаткові мовні уроки – польську мову можна вчити безплатно мінімум двічі на тиждень протягом 24 місяців;

асистент вчителя – надається допомога фахівця, що володіє українською мовою, але таку підтримку даватимуть лише перший рік;

коригувальні заняття – можна буде відвідувати додаткові уроки з предметів, що організовує шкільне управління, але не довше 12 місяців;

підготовчі класи – керівництво школи й надалі зможе організовувати спеціальні класи для адаптації навчального процесу до індивідуальних потреб учнів.

Окрім того, 2026/2027 року й надалі діятиме урядова програма "Дружня школа". Вона створена для того, аби вирівняти освітні можливості та підтримати інтеграцію дітей з України. Школи в Польщі отримуватимуть кошти на наймання асистентів та підвищення професійної кваліфікації персоналу.