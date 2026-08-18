Складіть у валізу повітряну кульку: досвідчені туристи давно використовують цей лайфхак

Повітряна кулька – це останній предмет, про який мандрівники думають, коли складають валізи. Втім, дарма – вона може виявитися значно кориснішою, ніж видається.

Якщо ви везете з собою у подорож будь-які рідини, без кульки у валізі просто не обійтися. Під час дороги шампуні, напої, засоби для догляду за шкірою протікають та можуть забруднити багаж. Але звичайна кулька допоможе уникнути цих неприємностей, пише Gazeta.pl.

Навіщо складати у багаж повітряну кульку?

Принаймні одна повітряна кулька точно знайдеться вдома – а перед поїздкою вона точно незамінна. Її можна використати у якості додаткового захисту для пляшок з рідинами: з нею можна щільніше закрити пляшку та зменшити ризики протікання.

Що дуже зручно – цей спосіб працює для пляшок різного розміру: від маленьких флаконів з парфумами до більших місткостей з сонцезахисним кремом, шампунем чи гелем для душу. Але розмір кульки також бажано підбирати відповідно до горла пляшки.

Для того, аби скористатися лайфхаком, кульку слід розрізати біля отвору, десь за 2 сантиметри від краю. Отриману частину слід розтягнути та натягнути на корок пляшки чи кришечку. Гума міцно охопить місце закриття, аби створити додатковий тиск та стримати можливий витік рідини.

Якщо упаковка невелика, згодиться маленька кулька, а ось для пляшок з ширшими кришечками потрібна буде більша. Еластичність гуми дозволяє добре натягнути її, аби вона справді щільно прилягала до кришки.

А що клаще не складати в багаж?

Якщо ви подорожуєте літаком, до збору валізи слід поставитися відповідально. Адже авіакомпанії останнім часом все суворіше ставляться до кількох предметів, які туристи часто кладуть у зареєстрований багаж. Зокрема йдеться про повербанки та літієві батареї:

Їх можна везти літаком винятково у ручній поклажі через ризик пожежі. Якщо вона станеться у салоні літака, її можна буде легко загасити. А ось займання в багажному відсіку усунути і вчасно помітити значно складніше.