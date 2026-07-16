Якщо ви летите у подорож з зареєстрованим багажем, краще перед його здачею уважно перевірте, чи не поклали ви всередину щось заборонене – наприклад, повербанк чи інший портативний акумулятор. Адже якщо це виявлять під час польоту, літак цілком може повернути назад тільки через це, пише Euronews.

Чому літієві батареї не можна класти в багаж?

Авіаційні компанії вкотре поновлюють попередження про один з найбільш поширених предметів, що спричиняє проблеми в багажі мандрівників – а саме портативні зарядні пристрої. Стосується попередження в тому чисті й вейпів, повербанків та будь-яких інших приладів, що працюють на літієвих батареях.

Забороняють класти їх в багаж на тлі того, як авіакомпанії не тільки в Європі, але й в усьому світі помітили зростання ризиків пожежі, а їх часто спричиняють саме несправні літієві батареї у вантажному відсіку. Для безпеки літаків таке загоряння є загрозою номер один.

За останній рік кількість пристроїв з літієвими батареями, знайдених у зареєстрованому багажі, майже подвоїлася – і в середньому кожна людина бере з собою на рейс приблизно 4 різні пристрої, що живляться від літій-іонних батарей.



Повербанки везти в багажі заборонено / Фото Pexels

Як везти повербанки?

Повної заборони на провезення повербанків чи вейпів у літаку не існує – але їх вимагають класти у ручну поклажу. Причина проста – якщо загоряння трапиться у салоні літака, екіпаж буде поруч, аби швидко впоратися з пожежею. А ось у багажному відсіку, за яким не стежать постійно, це набагато ризикованіше.

Чимало авіакомпаній, зокрема Qantas, Emirates, Cathay Pacific та Singapore Airlines, вже заборонили користуватися повербанками у літаках, а також заряджати їх від розеток літака.