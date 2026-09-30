Ці країни мають найсильніші паспорти у Європі: на якому місці опинилася Україна

Новий рейтинг сили паспортів порівнює, у яку кількість країн та територій мандрівники можуть потрапити без візи, або ж з отриманням візи після прибуття.

Подорожі можуть викликати стрес навіть за найкращих можливих обставин – не кажучи вже про необхідність подавати заяву на візу. Але багатьом громадянам європейських країн турбуватися про такі речі доводиться дуже рідко, адже паспорти досить сильні, аби у чималу кількість популярних держав можна було потрапити без візи, пише Euronews.

Які країни Європи мають найсильніші паспорти?

До дослідження Passport Reports розглянули надійність паспортів за країнами та кількість напрямків, які мандрівники можуть відвідати без візи, з візою після прибуття чи електронним дозволом. У рейтингу також вимірювали кількість напрямків, куди власнику паспорта все ж потрібно отримати візу перед в'їздом.

В останньому рейтингу лише дві європейські країни потрапили до п'ятірки лідерів – натомість два перші місця посіли ОАЕ та Сингапур. Тим часом Малайзія посіла четверте місце.

А ось найсильнішим паспортом Європи для безвізових подорожей є Іспанія – вона отримала 174 бали за рейтингом мобільності. Іспанські мандрівники можуть потрапити без візи до 121 країн, у 42 країни можна поїхати, оформивши візу після прибуття. Та в 11 країнах знадобиться електронний дозвіл, а для відвідування ще 24 потрібно буде оформити візу.

Друге місце у Європі та 5-те у світі посів Люксембург з 173 балами за мобільність. Власники паспортів можуть відвідати без візи 121 країну, а ще в 41 – оформити візу після прибуття. Віза потрібна для відвідування 25 країн.

173 бали за мобільність отримали ще Бельгія та Франція. А сьоме місце у світі та четверте у Європі поділили одразу 6 європейських держав:

Данія;

Фінляндія;

Німеччина;

Італія;

Нідерланди;

Швеція.

Тим часом Україна у цьому рейтингу посіла 52-ге місце у світі з рейтингом мобільності 142. Українці можуть відвідати без візи 87 держав, ще у 8 потрібно оформити електронний дозвіл. Візу по прибуттю можна оформити у 47 країнах, а ще в 56 потрібно буде зробити візу.