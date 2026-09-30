Путешествия могут вызывать стресс даже в самых благоприятных условиях – не говоря уже о необходимости подавать заявление на визу. Но многим гражданам европейских стран беспокоиться о таких вещах приходится очень редко, ведь их паспорта достаточно сильны, чтобы во многие популярные страны можно было попасть без визы, пишет Euronews.

Какие страны Европы имеют самые сильные паспорта?

В рамках исследования Passport Reports была проанализирована надежность паспортов по странам и количество направлений, которые путешественники могут посетить без визы, с визой по прибытии или с электронным разрешением. В рейтинге также учитывалось количество направлений, куда владельцу паспорта все же необходимо получить визу перед въездом.

В последнем рейтинге только две европейские страны вошли в пятерку лидеров – при этом первые два места заняли ОАЭ и Сингапур. Между тем Малайзия заняла четвертое место.

А вот самым сильным паспортом Европы для безвизовых поездок является испанский – он получил 174 балла по рейтингу мобильности. Испанские путешественники могут въехать без визы в 121 страну, в 42 страны можно поехать, оформив визу по прибытии. Однако в 11 странах потребуется электронное разрешение, а для посещения еще 24 стран необходимо будет оформить визу.

Второе место в Европе и пятое в мире занял Люксембург с 173 баллами по мобильности. Владельцы паспортов могут посетить без визы 121 страну, а еще в 41 – оформить визу по прибытии. Виза требуется для посещения 25 стран.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

173 балла по показателю мобильности получили также Бельгия и Франция. А седьмое место в мире и четвертое в Европе разделили сразу 6 европейских государств:

Дания;

Финляндия;

Германия;

Италия;

Нидерланды;

Швеция.

Между тем Украина в этом рейтинге заняла 52-е место в мире с рейтингом мобильности 142. Украинцы могут посетить без визы 87 стран, еще в 8 необходимо оформить электронное разрешение. Визу по прибытии можно оформить в 47 странах, а еще в 56 потребуется получить визу заранее.