"Це дуже сильно лякає": українка розповіла, кому краще не їхати в Японію

Туристи часто готуються до того, що Японія може здивувати технологічними новинками – але не завжди знають про місцеві побутові звичаї.

Українка, що побувала у Японії, розповіла про три незвичні речі, що можуть викликати розгубленість чи навіть страх у європейців.

Що може здивувати туристів у Японії?

Павуки у будинках

Перший факт точно не сподобається людям з арахнофобією, та й просто туристів навряд чи потішить: у Японії є понад 100 унікальних видів павуків, що вирізняються великими очима та короткими, міцними ногами. Замість того, аби плести павутину, вони вистежують здобич, а тоді стрибають на неї.

Цікаво! Загалом в Японії є 583 види павуків. Але окрім сумнозвісного червоноспинного павука турбуватися про отруйних павукоподібних не варто. Зважайте, що ці істоти люблять ховатися і намагаються за всяку ціну уникати людей. Тож така проста дія, як струшування верхніх простирадел допоможе уникнути зустрічі з ними, пише A-Z animals.

Деякі з цих видів за житло можуть обрати і людські оселі. Місцеві мешканці їх не лякаються, а навпаки ставляться прихильно: павуків вважають милими та навіть корисними "домашніми улюбленцями", що знищують шкідників.

А ось іноземців такі непрохані гості в домі можуть налякати. Особливо неприємним є вид Heteropoda venatoria, що вирізняється великими розмірами й досить високою швидкістю пересування.

Українка розповіла про неприємні нюанси життя в Японії: дивіться відео

Футон замість ліжка

Українська мандрівниця поділилася, що відсутність ліжка у японських традиційних помешканнях для неї стала несподіванкою. Замість нього використовують футон – матрац, що розкладають на татамі. І з огляду на наявність павуків у будинках, спати їй було особливо моторошно.

Але у сучасних японських будинках і квартирах ліжка вже давно стали нормою. Натомість футони можна зустріти найчастіше у традиційних будинках, рьоканах та гостьових будинках.

Безлюдні вулиці ввечері

Туристка поділилася, що після 19:00 у деяких районах міст вулиці зовсім порожні.

На початках це дуже сильно лякає. Здається, що розпочався апокаліпсис,

– розповіла вона.

Зазвичай таке буває у селах та невеликих містечках: магазини там зачиняються о 18:00, і ввечері на вулиці майже ніхто не виходить. Натомість у великих містах, як-от у Токіо чи Осаці, нічне життя, навпаки, вирує.