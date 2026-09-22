Ось хто з українців може оформити номер PESEL у Польщі: повний перелік категорій

Зараз у Польщі перебуває практично мільйон українців – і ті, що опинилися в країні через війну, можуть отримати номер PESEL та довірений профіль.

Номер PESEL дає українцям можливість користуватися державними та медичними послугами, а також надає доступ до соціальної допомоги й розв'язання цілої низки офіційних питань онлайн, пише Gov.pl.

Хто може отримати PESEL?

Номер PESEL у Польщі можуть отримати українці, що прибули в країну після 24 лютого 2022 року у зв'язку з бойовими діями. Також потрібно відповідати ще одній з умов:

мати громадянство України;

бути чоловіком чи дружиною громадянина України;

бути найближчим родичем людини з українським громадянством та картою поляка.

При цьому необов'язково в'їжджати до Польщі безпосередньо з України. Втім, важливо зауважити, що українці, які вже мають статус довгострокового резидента ЄС, дозвіл на постійне чи тимчасове проживання, статус біженця, додатковий чи гуманітарний захист, або ж дозвіл на толерантне перебування, не можуть отримати PESEL.

Які документи потрібні для оформлення PESEL?

Для того, аби оформити номер PESEL, українцям потрібно підготувати низку документів. Зокрема:

заяву на отримання PESEL;

документ, що підтверджує особу та дані, зазначені у заяві;

дані про ім'я та прізвище, а також дату та місце народження, країну народження та громадянства;

кольорову фотографію 35х45 міліметрів;

дату в'їзду до Польщі;

український ідентифікаційний номер.

Але у випадку, якщо номер PESEL оформлюється для дитини, потрібно також надати дані батьків, або ж людини, що практично здійснює опіку. А під час подання заяви в людини візьмуть відбитки пальців. Не беруть їх лише в дітей до 12 років.

Що потрібно для отримання довіреного профілю?

Повнолітня людина разом із заявою на PESEL може також подати згоду на підтвердження довіреного профілю. Для цього знадобляться:

електронна пошта;

польський номер мобільного оператора, яким ви користуєтеся.

На номер тоді надійде SMS з одноразовим кодом, а ще один код – на електронну пошту. Після підтвердження профілю надійде інформація про його створення. Саме цей профіль дає можливість користуватися багатьма державними послугами онлайн, тож від особистого відвідування цілої низки установ можна буде відмовитися.

Заяву слід подати особисто в адміністрації будь-якої ґміни у Польщі. Послуга безплатна, а після оформлення заявнику видадуть роздруківку із підтвердженням надання номера. Якщо під час створення номера не вдалося підтвердити довірений профіль, зробити це можна окремо в адміністрації ґміни.