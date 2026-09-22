Номер PESEL позволяет украинцам пользоваться государственными и медицинскими услугами, а также дает доступ к социальной помощи и решению целого ряда официальных вопросов в режиме онлайн, пишет Gov.pl.

Кто может получить PESEL?

Номер PESEL в Польше могут получить украинцы, прибывшие в страну после 24 февраля 2022 года в связи с боевыми действиями. Также необходимо соответствовать еще одному из условий:

иметь гражданство Украины;

быть мужем или женой гражданина Украины;

быть ближайшим родственником человека с украинским гражданством и картой поляка.

При этом не обязательно въезжать в Польшу непосредственно из Украины. Впрочем, важно отметить, что украинцы, уже имеющие статус долгосрочного резидента ЕС, разрешение на постоянное или временное проживание, статус беженца, дополнительную или гуманитарную защиту, либо разрешение на толерантное пребывание, не могут получить PESEL.

Какие документы необходимы для оформления PESEL?

Для того чтобы оформить номер PESEL, украинцам необходимо подготовить ряд документов. В частности:

заявление на получение PESEL;

документ, подтверждающий личность и данные, указанные в заявлении;

данные об имени и фамилии, а также дате и месте рождения, стране рождения и гражданстве;

цветную фотографию размером 35×45 миллиметров;

дату въезда в Польшу;

украинский идентификационный номер.

Но в случае, если номер PESEL оформляется для ребенка, необходимо также предоставить данные родителей или лица, фактически осуществляющего опеку. А при подаче заявления у человека возьмут отпечатки пальцев. Их не берут только у детей до 12 лет.

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Что нужно для получения доверенного профиля?

Полнолетний человек вместе с заявлением на PESEL может также подать согласие на подтверждение доверенного профиля. Для этого понадобятся:

электронная почта;

польский номер мобильного оператора, которым вы пользуетесь.

На номер тогда придет SMS с одноразовым кодом, а еще один код – на электронную почту. После подтверждения профиля поступит информация о его создании. Именно этот профиль позволяет пользоваться многими государственными услугами онлайн, поэтому от личного посещения целого ряда учреждений можно будет отказаться.

Заявление следует подать лично в администрации любой гмины в Польше. Услуга бесплатна, а после оформления заявителю выдадут распечатку с подтверждением присвоения номера. Если при создании номера не удалось подтвердить доверенный профиль, сделать это можно отдельно в администрации гмины.