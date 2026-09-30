У Польщі зарплати нараховуватимуть по-новому: чи щось зміниться для українців

У Польщі скоро відбудуться зміни у нарахуванні зарплати відповідно до Директиви ЄС щодо прозорості оплати праці. Роботодавцям вже зовсім скоро доведеться аналізувати розрив між оплатою для чоловіків та жінок.

Відповідно до нових правил у Польщі роботодавцям потрібно буде значно оптимізувати свої системи оплати праці, пише InPoland.

Що зміниться у нарахуванні зарплат?

Передусім оновлені зобов'язання щодо звітності, пов'язані з аналізом заробітної плати та розривом в оплаті праці жінок та чоловіків застосовуватимуться до компаній, в яких працює понад 250 працівників. Такі компанії будуть зобов'язані готувати звіти щодо гендерного розриву в оплаті праці та винагороди, і кожен з цих елементів потрібно буде належним чином визначити та врахувати в аналізі зарплат.

Під час розрахунку розриву в оплаті праці потрібно враховувати усі компоненти, що виникають внаслідок індивідуальної класифікації працівника: погодинні чи щомісячні ставки, а також:

премії;

надбавки за вислугу років;

квартальні чи святкові бонуси;

доплату за роботу на шкідливому виробництві;

компенсацію за понаднормову роботу, нічні зміни та роботу у святкові дні.

При аналізі будуть враховувати не тільки зароблені гроші, але також і медичні пакети, спортивні картки, картки на обід, допомогу на житло й пальне, лікарняні, виплачені за перші 33 дні непрацездатності, а також вихідну допомогу та компенсацію, пов'язану зі звільненням.

Але до аналізу не будуть включати такі види надходжень, як компенсація за дистанційну роботу та допомогу по вагітності, пологах чи догляді за дитиною.

На практиці це означає, що працівники на великих підприємствах – зокрема й тих, де працюють іноземці й українці, будуть зобов'язані документувати, як саме роботодавці нараховують заробітну плату.

І якщо виявиться, що два працівники виконують однакову роботу, а їхня зарплата відрізняється, роботодавець повинен буде обґрунтувати різницю та визначити для цього конкретні критерії, серед яких:

досвід;

обсяг обов'язків;

результати роботи тощо.

Повне впровадження Директиви ЄС про прозорість оплати праці в Польщі все ще очікується, попри те що кінцевий термін для держав-членів на це закінчився ще 7 червня 2026 року. Втім, більшість країн не встигла вчасно імплементувати ці правила.