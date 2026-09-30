Согласно новым правилам в Польше работодателям придется значительно оптимизировать свои системы оплаты труда, пишет InPoland.

Что изменится в начислении зарплат?

Прежде всего, обновленные обязательства по отчетности, связанные с анализом заработной платы и разрывом в оплате труда женщин и мужчин, будут применяться к компаниям, в которых работает более 250 сотрудников. Такие компании будут обязаны готовить отчеты о гендерном разрыве в оплате труда и вознаграждении, и каждый из этих элементов необходимо будет надлежащим образом определить и учесть в анализе зарплат.

При расчете разрыва в оплате труда необходимо учитывать все компоненты, возникающие в результате индивидуальной классификации работника: почасовые или ежемесячные ставки, а также:

премии;

надбавки за стаж;

квартальные или праздничные бонусы;

доплату за работу на вредном производстве;

компенсацию за сверхурочную работу, ночные смены и работу в праздничные дни.

При анализе будут учитываться не только заработанные деньги, но также и медицинские пакеты, спортивные карты, карты на обед, пособия на жилье и топливо, больничные, выплаченные за первые 33 дня нетрудоспособности, а также выходное пособие и компенсацию, связанную с увольнением.

Однако в анализ не будут включаться такие виды доходов, как компенсация за удаленную работу и пособия по беременности, родам или уходу за ребенком.

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На практике это означает, что работники больших предприятий – в том числе тех, где работают иностранцы и украинцы, – будут обязаны документировать, как именно работодатели начисляют заработную плату.

И если окажется, что два работника выполняют одинаковую работу, а их зарплата различается, работодатель должен будет обосновать разницу и определить для этого конкретные критерии, среди которых:

опыт;

объем обязанностей;

результаты работы и т. д.

Полное внедрение Директивы ЕС о прозрачности оплаты труда в Польше все еще ожидается, несмотря на то что крайний срок для государств-членов истек еще 7 июня 2026 года. Впрочем, большинство стран не успело своевременно внедрить эти правила.