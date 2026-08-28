Не така вільна, як здається: українка назвала несподівані мінуси популярної країни Європи

Українка, що вже понад 4 роки живе у Німеччині, поділилася, що ця країна зовсім не така "вільна", як вважає багато людей. А про велику кількість правил мігранти навіть не підозрюють, аж поки не зіштовхуються з неприємними штрафами.

Українка Людмила Русіна попередила, що на відпочинку в Німеччині слід бути дуже обережними – адже німецька свобода часто перетинається з "дивними правилами".

Що дивує українку в Німеччині?

Якщо в німецькому лісі під час прогулянки ви знайдете гриб, не поспішайте радіти – адже перед тим, як зрізати його, слід переконатися, чи він належить до виду, який можна збирати, скільки саме грибів можна взяти, та чи взагалі на цій території дозволений збір.

Чому в Німеччині можна бути безхатьком, бо демократія, а просто поставити в лісі намет і переночувати одну ніч не можна? Потрібен дозвіл, або спеціально відведене місце. А за порушення правила може бути штраф, і аж до 2,5 тисяч євро,

– поскаржилася українка.

Також блогерку дивує те, що жебрацтво в Німеччині цілком законно – а ось за спробу порибалити у річці без спеціального дозволу карають. І одного лише дозволу недостатньо – потрібно пройти курси з рибальства, скласти іспити та отримати посвідчення – і вже після цього купити дозвіл на конкретну водойму.

Українка розповіла про незвичні правила в Німеччині: дивіться відео

А незаконна риболовля тим часом може завершитися, за словами українки, не тільки штрафом, але й в'язницею.

І останнє моє найулюбленіше: тут можна мати свою дачу, і навіть з будиночком, але з невеличким. І ночувати там часто заборонено, та ще й воду на зиму відключать. І туалет на таких дачах теж часто розкіш. Вільна, демократична країна, в якій ти можеш робити все – головне, щоб це було дозволено,

– розповіла блогерка.

Про які ще німецькі правила варто знати?

У Німеччині отримати штраф через порушення одного з численних правил досить просто. Тож і туристам, і мігрантам варто дізнаватися про ці правила заздалегідь. Ось кілька незвичних заборон, про які багато людей не знають.