Украинка Людмила Русина предупредила, что на отдыхе в Германии следует быть очень осторожными – ведь немецкая свобода часто пересекается со "странными правилами".

Что удивляет украинку в Германии?

Если в немецком лесу во время прогулки вы найдете гриб, не спешите радоваться – ведь прежде чем срезать его, следует убедиться, относится ли он к виду, который можно собирать, сколько именно грибов можно взять и разрешен ли вообще сбор на этой территории.

Почему в Германии можно быть бездомным, потому что демократия, а просто поставить в лесу палатку и переночевать одну ночь нельзя? Нужно разрешение или специально отведенное место. А за нарушение правила может быть наложен штраф, вплоть до 2,5 тысяч евро,

– пожаловалась украинка.

Также блогершу удивляет то, что попрошайничество в Германии вполне законно – а вот за попытку порыбачить в реке без специального разрешения наказывают. И одного только разрешения недостаточно – нужно пройти курсы по рыболовству, сдать экзамены и получить удостоверение – и уже после этого купить разрешение на конкретный водоем.

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Украинка рассказала о необычных правилах в Германии: смотрите видео

А незаконная рыбалка, между тем, может закончиться, по словам украинки, не только штрафом, но и тюрьмой.

И последнее, что мне нравится больше всего: здесь можно иметь свою дачу, и даже с домиком, но небольшим. А ночевать там часто запрещено, да еще и воду на зиму отключат. И туалет на таких дачах тоже часто роскошь. Свободная, демократическая страна, в которой ты можешь делать все – главное, чтобы это было разрешено,

– рассказала блогерша.

О чем еще нужно знать о немецких правилах?

В Германии получить штраф за нарушение одного из многочисленных правил довольно просто. Поэтому и туристам, и мигрантам стоит заранее ознакомиться с этими правилами. Вот несколько необычных запретов, о которых многие люди не знают.