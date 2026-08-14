И туристам, и тем, кто переезжает в Германию на постоянное жительство, не помешает запомнить местные законы, ведь получить штраф в этой стране довольно просто. Поэтому 24 Канал рассказывает о необычных законах, которые точно не стоит нарушать.

Почему туристов могут оштрафовать в Германии?

Львиная доля штрафов, выписываемых в Германии, касается водителей. И правила для них довольно строгие, поэтому рассмотрим их подробнее.

Нарушение правил дорожного движения

Это одна из главных категорий штрафов не только для туристов, но и для местных жителей. На дорогах страны хватает камер, а у немцев часто есть видеорегистраторы, и они не ленится сообщать властям о замеченных на дороге нарушениях.

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Таким образом, штраф можно получить за:

превышение скорости;

несоблюдение дистанции;

неправильный обгон;

использование телефона за рулем;

нарушение правил использования ремней безопасности;

езда на велосипеде и электросамокате с нарушением правил.

Кстати, об этом знают не все: штраф может прийти вам в почтовый ящик даже после того, как вы покинули страну.



В Германии серьезно относятся к правилам дорожного движения / Фото Pexels

Неправильная парковка

В Германии точно не стоит парковаться в запрещенном месте "на 5 минут", ведь для местных полицейских это не станет поводом не выписать вам штраф. Нельзя парковаться, если место предназначено для местных жителей, если машина перекрывает тротуар или же вы забыли оплатить парковку.

Въезд в Umweltzone без экологической наклейки

Это правило особенно часто становится сюрпризом для иностранцев. Дело в том, что в ряде немецких городов есть так называемые "экологические зоны", и для того, чтобы передвигаться по ним, автомобиль должен иметь соответствующую наклейку. Если ее нет, это нарушение.

Закончилось топливо на автобане

Если вы застряли на автостраде в Германии из-за того, что в баке закончилось топливо, вполне можете получить штраф, пишет DW. В Германии водители, которые не заправляют достаточно топлива перед поездкой, считаются небрежными – и своей остановкой подвергают опасности не только себя, но и других водителей, которые проезжают мимо без ограничений скорости.

Проезд "без билета"

В Германии не получится заплатить контролеру во время проверки. В зависимости от обстоятельств, проезд без билета даже может подпадать под статью Уголовного кодекса и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Впрочем, практически во всех случаях для туристов это просто означает большой и неприятный штраф.



За проезд без билета предусмотрен штраф / Фото Pexels

Шум в запрещенные часы

Запрет на чрезмерный шум – это очень немецкая традиция, но она все же может быстро обернуться солидным штрафом, достигающим в отдельных случаях целых 5000 евро.

Важно то, что так называемые "тихие часы" могут существенно различаться в зависимости от земли, района и даже дома, и поэтому перед тем, как устраивать вечеринку, не помешает проверить эти правила.

Выбрасывание окурков на улице

В Германии не существует конкретного штрафа за окурки на улице, но за любое отброс, оказавшееся не в мусорном баке, могут наказать. В значительной степени размер штрафа устанавливается городами и землями, поэтому в Гамбурге, Кельне и Мюнхене штрафы могут различаться.

Что обязательно нужно знать людям, переезжающим в Германию?

Штрафы, описанные выше, актуальны и для украинцев, решивших переехать в Германию. Но существует еще целый ряд возможностей получить штраф, и о них стоит узнать заранее.

Регистрация

После переезда в новое жилье в Германии обязательно нужно зарегистрироваться в течение двух недель после заселения. Это называется Anmeldung, и это не просто обычная бюрократическая формальность.

За нарушение правил регистрации предусмотрены штрафы, и это считается административным правонарушением.

Телевизионный сбор

В Германии существует телевизионный сбор, который начисляется на квартиру, независимо от того, сколько человек там проживает. В настоящее время он составляет 18,36 евро на квартиру, и многие новоприбывшие игнорируют его, а делать этого не стоит.