У Німеччині змінили правила для українських водіїв: діяти почали вже зараз

Вже відтепер у Німеччині значно простили правила для українських водіїв: посвідчення більшості категорій можна обміняти на німецькі без складання іспитів.

Вже починаючи з вівторка, 18 серпня, власники українських водійських посвідчень категорій A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D та DE зможуть обміняти їх на німецькі без необхідності складати для цього практичний та теоретичний водійські іспити, пише DW.

Як обміняти водійські права у Німеччині?

У пресслужбі українського диппредставництва повідомили, що відповідні зміни до законів опублікували ще 17 серпня 2026 року на відповідному сайті. Українська категорія водійських прав A1 відповідає німецькій категорії AM.

А ось категоріям C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D та DE обміняти права буде зовсім трохи складніше: все ще потрібно обов'язково отримати медичну довідку про придатність та оцінку зору.

Але у випадку, якщо українські категорії C та D були отримані без категорії B, українським водіям у Німеччині все ще доведеться скласти обидва іспити. Отримати німецьку категорію C та D без категорії B неможливо.

Для того, аби обміняти права, потрібно прийти у Führerscheinstelle – місцевий орган з видачі та реєстрації водійських прав – за місцем реєстрації. З собою потрібно мати довідку про офіційне місце проживання у Німеччині.

Дуже важливо зважати на те, що водійські посвідчення не обмінюють автоматично: для цього водіям у Німеччині потрібно подати відповідну заяву.

Скільки коштуватиме водійське посвідчення у Німеччині?

Українцям, що не мають посвідчення та тільки готуються складати іспити вже у Німеччині, слід підготуватися до того, що отримання прав там недешеве. За розрахунками загальнонімецького автомобільного клубу ADAC посвідчення водія класу B може обійтися від 2500 до 4000 євро.

Ціна за відвідування автошколи дуже сильно коливається залежно від міста – наприклад, у Мюнхені навчання обійдеться майже вдвічі дорожче, ніж у Котбусі.