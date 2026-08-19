Уже со вторника, 18 августа, владельцы украинских водительских удостоверений категорий A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE смогут обменять их на немецкие без необходимости сдавать для этого практические и теоретические экзамены, пишет DW.

Как обменять водительские права в Германии?

В пресс-службе украинского дипломатического представительства сообщили, что соответствующие изменения в законы были опубликованы еще 17 августа 2026 года на соответствующем сайте. Украинская категория водительских прав A1 соответствует немецкой категории AM.

А вот для категорий C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE обменять права будет немного сложнее: по-прежнему необходимо обязательно получить медицинскую справку о пригодности и оценку зрения.

Но в случае, если украинские категории C и D были получены без категории B, украинским водителям в Германии все равно придется сдать оба экзамена. Получить немецкие категории C и D без категории B невозможно.

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Для того чтобы обменять водительские права, необходимо обратиться в Führerscheinstelle – местный орган по выдаче и регистрации водительских прав – по месту регистрации. С собой нужно иметь справку об официальном месте жительства в Германии.

Очень важно учитывать, что водительские права не обмениваются автоматически: для этого водителям в Германии необходимо подать соответствующее заявление.

Сколько будет стоить водительское удостоверение в Германии?

Украинцам, у которых нет водительских прав и которые только готовятся сдавать экзамены уже в Германии, следует быть готовыми к тому, что получение прав там обходится недешево. По расчетам общегерманского автомобильного клуба ADAC водительские права класса B могут обойтись от 2500 до 4000 евро.

Стоимость обучения в автошколе сильно варьируется в зависимости от города – например, в Мюнхене обучение обойдется почти в два раза дороже, чем в Котбусе.