Польща посилить охорону пунктів пропуску на кордоні з Україною: у чому причина

Польща заявила про посилення охорони пунктів пропуску на кордоні з Україною. Ухвалили таке рішення через загрозу атак з боку Росії.

Про рішення щодо посилення охорони пунктів пропуску заявив у X міністр національної оборони Польщі Владилав Косіняк-Камиш, а також Оперативне командування ЗС Польщі.

Чому посилять охорону на пунктах пропуску з Польщею?

У Польщі заявили, що охорону потів та інфраструктури біля кордону планують посилити 18 понтонно-мостовим полком.

Останні дні показують, що дії Росії загрожують безпеці всієї Європи. Згідно з рішенням нашого уряду посилюється, зокрема, інфраструктура, що використовується Прикордонною службою, – написав міністр національної оборони Польщі.

Тим часом в Оперативному командуванні повідомили, що спостережні пости зведуть біля кордону Польщі з Україною у трьох місцях: в Дорогуську, Медиці та Корчовій.

Що слід знати українцям, які їдуть до Польщі?

У Польщі повідомили, що з 20 вересня популярний прикордонний пункт пропуску "Шегині – Медика" не пропускатиме автобуси в Польщу, а обмеження діятимуть приблизно рік, і завершаться аж у листопаді 2027 року.

Відбувається це через масштабний ремонт та модернізацію пункту огляду автобусів при в'їзді в ЄС. У Польщі обіцяють, що це пришвидшить проходження прикордонного контролю, а також підвищить пропускну здатність пункту.

Але тим часом українцям, що подорожують до Польщі автобусом, потрібно буде перетинати кордон у трьох інших пунктах пропуску: