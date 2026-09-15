Автобуси з України не будуть пропускатися на в'їзд до Польщі вже з 20 вересня 2026 року через пункт пропуску "Шегині – Медика", а обмеження триватиме орієнтовно до листопада 2027 року, написав Бещадський відділ прикордонної служби.

Як їздитимуть автобуси до Польщі?

Автобуси не пропускатимуть у Польщу через пункт "Шегині – Медика" через те, що Підкарпатське воєводство реалізує великий інвестиційний проєкт – реконструкцію будівлі пункту огляду автобусів при в'їзді до ЄС.

Польська сторона запевняє, що завдяки цій модернізації, надалі огляди будуть проходити набагато швидше, підвищиться пропускна здатність пункту, а також покращиться комфорт подорожей.

Втім, поки реконструкція триває, українцям доведеться їхати автобусами в Польщу через інші пункти пропуску. Зокрема, прийматимуть автобуси такі три прикордонні пункти:

"Краковець – Корчова";

"Смільниця – Кросценко";

"Нижанковичі – Мальховіце".

При цьому зміна необов'язково призведе до значно довших поїздок. До прикладу, відстань від пункту пропуску "Шегині – Медика" до Варшави становить 417 кілометрів.

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Відстань від Краківця до Варшави становить 414 кілометрів. Дорога від Нижанковичів до Варшави – 419 кілометрів. А ось від Смільниці до польської столиці доведеться їхати вже дещо довше – 451 кілометр.

А ось легкові автомобілі та інший транспорт і надалі можуть їхати через пункт пропуску "Шегині – Медика".

Що може призвести до затримок у подорожі?

Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко попереджав, що пункти пропуску можуть не працювати, коли триватиме повітряна тривога. Такі обмеження запровадять з міркувань безпеки.

Залучатимуть подібні заходи у випадку, якщо бачитимуть, що повітряні засоби, запущені противником, рухаються у бік державного кордону.