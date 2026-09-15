Автобусы из Украины не будут пропускаться на въезд в Польшу уже с 20 сентября 2026 года через пункт пропуска "Шегини – Медика", а ограничение будет действовать ориентировочно до ноября 2027 года, сообщил Бещадский отдел пограничной службы.

Как будут курсировать автобусы в Польшу?

Автобусы не будут пропускаться в Польшу через пункт "Шегини – Медика" потому, что Подкарпатское воеводство реализует большой инвестиционный проект – реконструкцию здания пункта досмотра автобусов при въезде в ЕС.

Польская сторона уверяет, что благодаря этой модернизации в дальнейшем досмотры будут проходить гораздо быстрее, повысится пропускная способность пункта, а также улучшится комфорт путешествий.

Впрочем, пока реконструкция продолжается, украинцам придется ездить на автобусах в Польшу через другие пункты пропуска. В частности, автобусы будут принимать следующие три пограничных пункта:

"Краковец – Корчова";

"Смильница – Крощенко";

"Нижанковичи – Мальховице".

При этом изменение не обязательно приведет к значительному увеличению продолжительности поездок. Например, расстояние от пункта пропуска "Шегини – Медика" до Варшавы составляет 417 километров.

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Расстояние от Краковеца до Варшавы составляет 414 километров. Расстояние от Нижанковичей до Варшавы – 419 километров. А вот от Смильницы до польской столицы придется ехать уже несколько дольше – 451 километр.

А вот легковые автомобили и другой транспорт по-прежнему могут проезжать через пункт пропуска "Шегини – Медика".

Что может привести к задержкам в путешествии?

Ранее пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко предупреждал, что пункты пропуска могут не работать, когда будет действовать воздушная тревога. Такие ограничения введут из соображений безопасности.

Подобные меры будут приниматься в случае, если будет замечено, что воздушные средства, запущенные противником, движутся в сторону государственной границы.