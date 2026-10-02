Температура впаде до -15°: зовсім скоро Європу накриє серйозний мороз

У Європі синоптики вже найближчим часом прогнозують різке похолодання – і на півночі континенту температура може опуститися місцями навіть до -15 градусів.

Ще протягом кількох найближчих днів в Україні та найближчій Польщі зберігатиметься приємна та м'яка погода. Але вже наступного тижня ситуація зміниться, і Європу накриє досить помітне похолодання, пише dobrapogoda24.

Як зміниться погода в Європі?

Ще до кінця тижня у центральній, східній та північно-східній частинах Європи переважатиме область високого тиску, що означає досить теплу погоду та високі температури. Але потім антициклон зміститься на захід, а активні циклони почнуть рухатися через північні райони континенту – вони затягуватимуть з півночі холодне арктичне повітря.

Найсильніші похолодання синоптики прогнозують на період приблизно з 7 по 13 жовтня. Очікуються вони у Скандинавії та на північному заході Росії. В окремих регіонах температура може опуститися аж до 5°...-15°, особливо вночі та вранці. Найсильніші морози вдарять по Швеції та Норвегії.

Поступово холодна повітряна маса пошириться також на південь: у Польщі зміну погоди варто очікувати 8 – 13 жовтня, з можливим зсувом термінів на один день. Вдень температура в країні з 20 градусів, які фіксують зараз, впаде до 9 – 14. А у південних гірських та передгірних регіонах буде навіть холодніше.

Вночі та вранці під час прояснень можливі також заморозки: в деяких регіонах температура може опуститися до -1°...-8° – і мовиться не лише про заморозки на поверхні ґрунту.

Але найближчими днями сильних морозів синоптики не очікують. Холод виникатиме тільки локально, і переважно у низинах та місцях, де накопичується холодне повітря.