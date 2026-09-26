Через невдалий жарт пасажира у Польщі не впустили на літак: що він сказав

23 вересня громадянин Польщі мав летіти з Катовіце до Трапані, що в Італії. Але під час реєстрації він вирішив пожартувати – ось тільки працівники аеропорту не оцінили гумору.

Поляк, що мав летіти в Італію, під час перевірки документів та багажу пожартував, що окрім бомби та ножів, у його зареєстрованому багажі немає нічого небезпечного, пише InPoland.

Що сталося з пасажиром, що невдало пожартував?

Працівник аеропорту, що оформляв жартівника, одразу ж передав інформацію черговому офіцеру прикордонного поста в Катовіце-Пижовіце. На місце події прибули співробітники Спеціальної групи реагування Прикордонної служби аеропорту. Вони перевірили особу пасажира та його багаж на наявність заборонених предметів.

Спершу для цього використали сканер зареєстрованого багажу, а тоді ще раз перевірили вручну. Додатково валізу також перевірив кінолог з собакою, що спеціалізується на виявленні вибухонебезпечних предметів.



Пасажир невдало пожартував про вміст багажу / Фото Pexels

У багажі поляка нічого небезпечного не виявили. Ситуація не призвела до затримки рейсів та не становила загрози для пасажирів, а чоловік згодом пояснив, що просто хотів пожартувати. За цей жарт він отримав штраф у 500 злотих від прикордонників, але відмовився його сплачувати.

Тепер справу передадуть на розгляд районного суду, але наразі чоловіка відпустили. Втім, що Італії він так і не потрапив: через інцидент капітан літака відмовився брати його на борт.