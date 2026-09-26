Поляк, который должен был лететь в Италию, во время проверки документов и багажа пошутил, что, кроме бомбы и ножей, в его зарегистрированном багаже нет ничего опасного, пишет InPoland.

Что случилось с пассажиром, который неудачно пошутил?

Сотрудник аэропорта, оформлявший шутника, сразу же передал информацию дежурному офицеру пограничного поста в Катовице-Пижовице. На место происшествия прибыли сотрудники Специальной группы реагирования Пограничной службы аэропорта. Они проверили личность пассажира и его багаж на наличие запрещенных предметов.

Сначала для этого использовали сканер зарегистрированного багажа, а затем еще раз проверили вручную. Дополнительно чемодан также проверил кинолог с собакой, специализирующейся на обнаружении взрывоопасных предметов.



Пассажир неудачно пошутил о содержимом багажа / Фото Pexels

В багаже поляка ничего опасного не обнаружили. Ситуация не привела к задержке рейсов и не представляла угрозы для пассажиров, а мужчина впоследствии объяснил, что просто хотел пошутить. За эту шутку он получил штраф в размере 500 злотых от пограничников, но отказался его платить.

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Теперь дело будет передано на рассмотрение районного суда, но пока мужчину отпустили. Впрочем, в Италию он так и не попал: из-за инцидента капитан самолета отказался брать его на борт.