Літні люди мріють жити саме там: в цих країнах ЄС найвища пенсія

В Європі основним джерелом доходу для людей похилого віку є пенсія – але її розмір дуже сильно відрізняється від країни до країни.

Приблизно дві третини доходу пенсіонерів у ЄС надходить з державних трансфертів – і головним чином державних пенсій та допомоги. Але скільки саме грошей отримують літні люди у різних країнах Європейського Союзу, пише Euronews.

В яких країнах ЄС найвища пенсія?

Люди, старші за 65 років, у 28 країнах Європи отримують лише приблизно 86% від середнього доходу. А у країнах Балтії цей відсоток падає нижче 70%. Навіть у таких розвинених економіках як Бельгія, Данія та Швейцарія, літні люди зазвичай отримують менш як 80% від середнього доходу у цих країнах.

Цікаво! У середньому по Європейському Союзу розмір пенсії брутто – тобто до сплати податків – становить приблизно 1443 євро на місяць.

Найнижчі пенсії з усіх країн Європи у Туреччині – приблизно 3377 євро на рік. А ось найвищі в Ісландії – там пенсіонери щороку можуть розраховувати в середньому на 38 031 євро. Серед членів ЄС показники коливаються від 4479 євро в Болгарії до 34 413 євро у Люксембурзі станом на 2025 рік.

Ось ще кілька країн, де пенсія нижча за 8000 євро на рік:

Боснія та Герцеговина;

Сербія;

Чорногорія;

Хорватія;

Словаччина;

Румунія;

Литва;

Угорщина;

Латвія.

Тим часом найвищі пенсії отримують громадяни Ісландії, Люксембургу, Данії, Норвегії та Швейцарії. Водночас експерти зазначають, що порівнювати пенсії непросто, адже в усіх країнах діють різні пенсійні схеми. Але є й ще один нюанс: різниця у пенсіях між різними країнами, що видається дуже драматичною, дуже сильно зменшується, якщо вимірювати її у стандартах купівельної спроможності.

Окрім того, у країнах Східної Європи частіше зберігаються привілеї для пенсіонерів – безплатна медицина, транспорт, субсидії на житло тощо. А це підвищує коефіцієнт купівельної спроможності. І якщо порівнювати пенсії у Європі саме за цим показником, то фаворити змінюються:

Люксембург;

Ісландія;

Австрія;

Іспанія;

Норвегія;

Італія;

Данія;

Нідерланди;

Бельгія.

Тим часом найнижча пенсія за купівельною спроможністю виявилася у Боснії та Герцеговині.