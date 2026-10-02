Примерно две трети дохода пенсионеров в ЕС приходится на государственные трансферты – в основном на государственные пенсии и пособия. Но сколько именно денег получают пожилые люди в разных странах Европейского Союза, пишет Euronews.
В каких странах ЕС самая высокая пенсия?
Люди старше 65 лет в 28 странах Европы получают лишь примерно 86% от среднего дохода. А в странах Балтии этот процент опускается ниже 70%. Даже в таких развитых экономиках, как Бельгия, Дания и Швейцария, пожилые люди обычно получают менее 80% от среднего дохода в этих странах.
Интересно! В среднем по Европейскому Союзу средний размер пенсии брутто – то есть до уплаты налогов – составляет примерно 1443 евро в месяц.
Самые низкие пенсии среди всех стран Европы в Турции – примерно 3377 евро в год. А вот самые высокие – в Исландии: там пенсионеры ежегодно могут рассчитывать в среднем на 38 031 евро. Среди стран-членов ЕС показатели колеблются от 4479 евро в Болгарии до 34 413 евро в Люксембурге по состоянию на 2025 год.
Вот еще несколько стран, где пенсия ниже 8000 евро в год:
- Босния и Герцеговина;
- Сербия;
- Черногория;
- Хорватия;
- Словакия;
- Румыния;
- Литва;
- Венгрия;
- Латвия.
Между тем самые высокие пенсии получают граждане Исландии, Люксембурга, Дании, Норвегии и Швейцарии. В то же время эксперты отмечают, что сравнивать пенсии непросто, ведь во всех странах действуют разные пенсионные схемы. Но есть и еще один нюанс: разница в пенсиях между разными странами, которая кажется очень значительной, существенно уменьшается, если измерять ее в стандартах покупательной способности.
Кроме того, в странах Восточной Европы чаще сохраняются льготы для пенсионеров – бесплатное медицинское обслуживание, транспорт, субсидии на жилье и т. д. А это повышает коэффициент покупательной способности. И если сравнивать пенсии в Европе именно по этому показателю, то фавориты меняются:
- Люксембург;
- Исландия;
- Австрия;
- Испания;
- Норвегия;
- Италия;
- Дания;
- Нидерланды;
- Бельгия.
Между тем самая низкая пенсия по покупательной способности оказалась в Боснии и Герцеговине.