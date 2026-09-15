Для тимчасового захисту українкам тепер потрібне підтвердження перетину кордону: яке саме

Нові правила щодо тимчасового захисту передбачають додаткові перевірки. І українкам, що вперше виїздять у ЄС з метою отримати захист, радять мати підтвердження про перетин кордону.

Саме документ про легальний перетин українського кордону допоможе уникнути вимог щодо надання додаткових документів, зокрема й військово-облікових, пише "РБК-Україна".

Які документи потрібно мати українкам для перетину кордону?

Консульська служба МЗС розповіла, що кілька документів можуть підтвердити законність в'їзду, але автоматично їх не дають, тому щодо їхнього отримання слід звертатися особисто до прикордонників.

Зокрема, основним документом, який підтверджує законність виїзду через офіційні пункти пропуску, є штамп у закордонному паспорті про виїзд з України. Саме його слід просити поставити у прикордонників під час перетину кордону.

Якщо ж штампа немає, тоді громадянка, або ж її законний представник можуть звернутися на електронну адресу Головного центру обробки спеціальної інформації ДПСУ – так можна отримати довідку про перетин державного кордону.

Довідка видається на офіційному бланку та засвідчується цифровим підписом. Вона одна є достатнім документом для розгляду компетентними органами ЄС.

Що ще слід знати під час перетину кордону?

Якщо громадянка вперше звертається з заявою на отримання тимчасового захисту в ЄС, дата підтвердженого перетину кордону не має бути більшою, ніж 90 днів до подання заяви. Окрім того, у Міністерстві закордонних справ радять враховувати також і правила повторного в'їзду – наприклад, якщо людина повертається в Україну, або ж надовго виїздить з країни перебування, але не повідомляє відповідні органи, тимчасовий захист можуть анулювати.

А ось у випадку повторного звернення до ЄС будуть застосовувати вже нові критерії перевірки.