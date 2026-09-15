Именно документ о законном пересечении украинской границы поможет избежать требований о предоставлении дополнительных документов, в том числе военно-учетных, пишет "РБК-Украина".

Какие документы должны иметь у себя украинки для пересечения границы?

Консульская служба МИД сообщила, что несколько документов могут подтвердить законность въезда, но автоматически их не выдают, поэтому для их получения следует обращаться лично к пограничникам.

В частности, основным документом, подтверждающим законность выезда через официальные пункты пропуска, является штамп в заграничном паспорте о выезде из Украины. Именно его следует попросить поставить у пограничников при пересечении границы.

Если же штампа нет, тогда гражданка или ее законный представитель могут обратиться по электронному адресу Главного центра обработки специальной информации ГПСУ – так можно получить справку о пересечении государственной границы.

Справка выдается на официальном бланке и заверена цифровой подписью. Она сама по себе является достаточным документом для рассмотрения компетентными органами ЕС.

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Что еще следует знать при пересечении границы?

Если гражданка впервые подает заявление на получение временной защиты в ЕС, дата подтвержденного пересечения границы не должна предшествовать дате подачи заявления более чем на 90 дней. Кроме того, в Министерстве иностранных дел советуют учитывать также и правила повторного въезда – например, если человек возвращается в Украину или надолго выезжает из страны пребывания, но не уведомляет об этом соответствующие органы, временную защиту могут аннулировать.

А вот в случае повторного обращения в ЕС будут применяться уже новые критерии проверки.