Менталітет "сабай-сабай" та сезони дощів: українка відверто розповіла про життя в Бангкоку

Українка Ілліана переїхала за кордон 7 років тому та оселилася у Бангкоку, столиці Таїланду. Вона відверто розповіла, чи приємне життя у мегаполісі та про які нюанси треба знати перед переїздом.

Бангкок, за словами українки – це практично два міста в одному. З одного боку є хмарочоси, дорогі ресторани та торгівельні центри, а з іншого – храми, канали, старі квартали та вуличні їдальні, де смачно поїсти можна за копійки, розповіла Ілліана на YouTube-каналі "Українці за кордоном".

Що варто знати про життя у Бангкоку?

Саме контраст між старим та новим, розповіла блогерка, і приваблює іноземців до столиці Таїланду – і не тільки пенсіонерів, але й фрілансерів, цілі родини та айтівців. Втім, далеко не до всіх нюансів життя у місті українці вдалося швидко звикнути.

Окремим викликом для неї стала адаптація до тропічного клімату – адже на вулиці термометр стабільно показує +30, а ось у закладах та приміщеннях кондиціонери охолоджують повітря настільки сильно, що цей контраст збиває з ніг.

Окрім того, у Таїланді є сезон дощів, і іноді потужна злива може затопити та паралізувати райони за лічені години. Втім, місто швидко повертається до звичного ритму життя. Але є й ще одна загроза, про яку знають не всі українці перед переїздом – лихоманка денге. Українка поділилася, що її колега після одного укусу комара провела у стаціонарі практично два тижні.

Українка розповіла про життя у Бангкоку: дивіться відео

Відрізняється і менталітет місцевих людей: там живуть за філософією "сабай-сабай", що означає щось на кшталт "спокійно, не переймайся". І Ілліана зізналася, що за 7 років життя у Таїланді сама стала значно врівноваженішою.

Та європейцям першу такий менталітет може не сподобатися: тайці ніколи не кажуть "ні" прямо, а також уникають прямої критики, бо головним правилом місцевої культури є "зберегти обличчя" – при чому не тільки власне, але й співрозмовника.

Але є й неприємні нюанси: біля люксових закладів часто можна помітити не тільки гори сміття, але й тарганів та навіть щурів. Також українцям потрібний час, аби адаптуватися до місцевої кухні, що містить багато цукру, олії та гострих спецій.

Наскільки дорого жити у Бангкоку?

За оренду житла у сучасному кондомініумі з басейном та спортзалом українка платить щомісяця понад 1000 доларів. А ось для того, аби одна людина могла комфортно жити у столиці Таїланду, за її словами, потрібно заробляти десь 3000 доларів.

Водночас згідно з Numbeo, одній людині для комфортного життя у Бангкоку достатньо буде приблизно 32 106 гривень, не рахуючи орендної плати.

Та є й досить дешеві речі: прання у пральні самообслуговування обійдеться всього у 30 – 50 батів. Така низька ціна пояснюється тим, що багато квартир не мають власної пральної машини.

Загалом ж українка вважає, що Бангкок – це безпечне місто. Медицина там на високому рівні, але дорога: операція жінці обійшлася там майже в 700 000 батів, і покрити ці витрати допомогло лише страхування.