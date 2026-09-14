Бангкок, по словам украинки, – это практически два города в одном. С одной стороны – небоскребы, дорогие рестораны и торговые центры, а с другой – храмы, каналы, старые кварталы и уличные закусочные, где можно вкусно поесть за копейки, рассказала Иллиана на YouTube-канале"Украинцы за рубежом".

Что стоит знать о жизни в Бангкоке?

Именно контраст между старым и новым, рассказала блогер, и привлекает иностранцев в столицу Таиланда – и не только пенсионеров, но и фрилансеров, целые семьи и ИТ-специалистов. Впрочем, далеко не ко всем нюансам жизни в городе украинкам удалось быстро привыкнуть.

Отдельным вызовом для нее стала адаптация к тропическому климату – ведь на улице термометр стабильно показывает +30, а вот в заведениях и помещениях кондиционеры охлаждают воздух настолько сильно, что этот контраст сбивает с ног.

Кроме того, в Таиланде есть сезон дождей, и иногда сильный ливень может затопить и парализовать районы за считанные часы. Впрочем, город быстро возвращается к привычному ритму жизни. Но есть еще одна угроза, о которой знают не все украинцы перед переездом – лихорадка денге. Украинка рассказала, что ее коллега после одного укуса комара провела в стационаре практически две недели.

Украинка рассказала о жизни в Бангкоке: смотрите видео

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Отличается и менталитет местных жителей: там живут по философии "сабай-сабай", что означает что-то вроде "спокойно, не переживай". И Иллиана призналась, что за 7 лет жизни в Таиланде сама стала гораздо более уравновешенной.

Однако европейцам поначалу такой менталитет может не понравиться: тайцы никогда не говорят "нет" прямо, а также избегают прямой критики, поскольку главным правилом местной культуры является "сохранить лицо" – при этом не только свое, но и собеседника.

Но есть и неприятные нюансы: возле роскошных заведений часто можно заметить не только горы мусора, но и тараканов и даже крыс. Также украинцам нужно время, чтобы адаптироваться к местной кухне, в которой много сахара, масла и острых специй.

Насколько дорого жить в Бангкоке?

За аренду жилья в современном кондоминиуме с бассейном и спортзалом украинка платит ежемесячно более 1000 долларов. А вот для того, чтобы один человек мог комфортно жить в столице Таиланда, по ее словам, нужно зарабатывать около 3000 долларов.

В то же время, согласно Numbeo, одному человеку для комфортной жизни в Бангкоке достаточно будет примерно 32 106 гривен, не считая арендной платы.

Но есть и довольно дешевые вещи: стирка в прачечной самообслуживания обойдется всего в 30–50 батов. Такая низкая цена объясняется тем, что в многих квартирах нет собственной стиральной машины.

В целом же украинка считает, что Бангкок – это безопасный город. Медицина там на высоком уровне, но дорогая: операция обошлась женщине почти в 700 000 батов, и покрыть эти расходы помогла только страховка.