Українці масово втрачають тимчасовий захист у Польщі: посол назвав несподівану причину

Кількість українців, що мають тимчасовий захист у Польщі, лише за останні пів року скоротилася приблизно на 40 тисяч людей. Втім, це не обов'язково означає, що вони виїхали.

Причину такого різкого падіння кількості людей під тимчасовим захистом пояснив посол України у Польщі Василь Боднар, пише "РБК-Україна".

Чому українці втрачають статус PESEL UKR у Польщі?

На зміну статистики, за словами дипломата, могли вплинути одразу кілька факторів. Він не відкидає, що частина українців могли виїхати з Польщі на тлі загальної несприятливої атмосфери.

Тут варто враховувати кілька факторів. Перший – це загальна несприятлива атмосфера. Я не виключаю, що частина громадян України справді вирішила поїхати з Польщі,

– заявив Боднар.

Другою причиною посол назвав зміни в польському законодавстві – адже у вересні закінчився термін спеціальних норм, що передбачали окремі пільги для українців, що отримали у Польщі тимчасовий захист. І вже з травня діє процедура переходу зі статусу PESEL UKR на CUKR.

Карта CUKR видається українцям на три роки та дає повний доступ до ринку праці, а також надає можливість вести господарську діяльність. Після зміни правил деякі українці могли не виконати необхідні вимоги для зміни документів, неправильно зареєструватися на перетині кордону чи не оновити дані.

І в такому випадку людина може втратити свій статус PESEL UKR. А ось його повторне отримання – це непроста процедура, адже основний акцент робиться на реєстрації у новій системі CUKR.

Таким чином зменшення кількості осіб, які користуються тимчасовим захистом, не обов'язково означає, що всі вони залишили Польщу,

– зауважив посол.

Втім, ще раніше він повідомляв, що за останні три роки кількість нападів на українців у Польщі збільшилася на 30%.