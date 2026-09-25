Причину такого різкого падіння кількості людей під тимчасовим захистом пояснив посол України у Польщі Василь Боднар, пише "РБК-Україна".
Чому українці втрачають статус PESEL UKR у Польщі?
На зміну статистики, за словами дипломата, могли вплинути одразу кілька факторів. Він не відкидає, що частина українців могли виїхати з Польщі на тлі загальної несприятливої атмосфери.
Тут варто враховувати кілька факторів. Перший – це загальна несприятлива атмосфера. Я не виключаю, що частина громадян України справді вирішила поїхати з Польщі,
– заявив Боднар.
Другою причиною посол назвав зміни в польському законодавстві – адже у вересні закінчився термін спеціальних норм, що передбачали окремі пільги для українців, що отримали у Польщі тимчасовий захист. І вже з травня діє процедура переходу зі статусу PESEL UKR на CUKR.
Карта CUKR видається українцям на три роки та дає повний доступ до ринку праці, а також надає можливість вести господарську діяльність. Після зміни правил деякі українці могли не виконати необхідні вимоги для зміни документів, неправильно зареєструватися на перетині кордону чи не оновити дані.
І в такому випадку людина може втратити свій статус PESEL UKR. А ось його повторне отримання – це непроста процедура, адже основний акцент робиться на реєстрації у новій системі CUKR.
Таким чином зменшення кількості осіб, які користуються тимчасовим захистом, не обов'язково означає, що всі вони залишили Польщу,
– зауважив посол.
Втім, ще раніше він повідомляв, що за останні три роки кількість нападів на українців у Польщі збільшилася на 30%.