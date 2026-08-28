Руйнівна повінь у Непалі: чому там зникло так багато українських туристів

26 серпня на кордоні Непалу та Тибету сталася масштабна повінь – і після неї втратився зв'язок з 55 громадянами України. Це дві туристичні групи з 47 та 7 українців, а також одна українка в складі іноземної туристичної групи.

Загалом зникли безвісти понад 1100 людей, і з них 400 – це місцеві мешканці, а решта 700 – це туристи з майже 30 країн, пише BBC. Доля зниклих українців наразі невідома, і розповідаємо, чому ж так багато громадян України в цей час опинилися у Непалі.

Чому багато українців опинилися у Непалі під час повені?

За оновленими даними непальської влади, в країні вже вдалося знайти тіла 270 загиблих. Зведень про травмованих чи загиблих українців наразі немає. Досі триває рятувальна операція, але негода блокує шлях до багатьох зон, що постраждали від повені. Тим часом влада країни попереджає про загрозу повторних підтоплень та зсувів.

Ірина Галай, альпіністка та перша українка, що зійшла на Еверест, розповіла, що серед людей, які зникли у Непалі, є її знайомі.

Зранку я розмовляла напряму з непальцями, які займаються пошуком цих людей. Вони сказали, що останній зв'язок з групою був о 9:00 ранку 26-го серпня. Потім зв'язок зник,

– розповіла вона.

Зараз на місці працюють військові та гелікоптери. Сама Ірина Галай 2015 року пережила землетрус в Непалі та знає, як це відбувається у гірській місцевості. Непальські будівлі не дуже стабільні, бо розташовані у місцях, де важко закласти міцний фундамент. Тож щойно починається катаклізм, усе зносить і сиплеться.

Також вона зазначила, що зараз невідомо, чи пройшла група прикордонний контроль.

Вже кілька днів тому користувачі соцмереж також почали писати про те, що втратили зв'язок з рідними, що перебували у Непалі. Зниклі українці – це звичайні туристи, що йшли навколо гори Кайлас трекінговий маршрут. Він проходить через перевал на висоті близько 5600 метрів.

Зараз у Непалі проводиться фестиваль Джанай Пурніма, тож усі паломники подалися на Кайлас, аби закінчити кору – обхід навколо святині. Серед них була велика група на чолі з психологинею Іриною Блонською.

Наш шлях проходитиме через Катманду, Лхасу, Шигацзе, підніжжя Евересту та береги священного Манасаровару — і завершиться корою: обходом Кайласа давнім шляхом, яким паломники йдуть уже тисячі років,

– йдеться в описі туру, у явий вирушили українці.

Чому люди йдуть на Кайлас?

Мандрівник та організатор групових подорожей, що спеціалізується на паломницьких турах та експедиціях в Гімалаї Олександр Кислун пояснив, що гора Кайлас є кінцевою точною паломницьких маршрутів та є священною в чотирьох релігіях – буддизмі, індуїзмі, джайнізмі та регалії Бон.

Цього року такий обхід (Кора) вважається особливо сильним, зараховується за 13 обходів. Після чого паломнику відкривається шлях до внутрішньої Кори навколо Кайласу,

– пояснив мандрівник.

Люди йдуть у цей шлях, бо щиро вірять, що обхід гори Кайлас очищує карму всього життя, а 13 обходів очищують карму всіх попередніх інкарнацій. Окрім того, є люди, які обходять гору й 108 разів – є версія, що це може привести людину у Нірвану.