Всего без вести пропали более 1100 человек, из которых 400 – местные жители, а остальные 700 – туристы из почти 30 стран, пишет BBC. Судьба пропавших украинцев пока неизвестна, и мы расскажем, почему же так много граждан Украины в это время оказались в Непале.

Почему так много украинцев оказались в Непале во время наводнения?

По обновленным данным непальских властей, в стране уже удалось найти тела 270 погибших. Сведений о пострадавших или погибших украинцах пока нет. Спасательная операция продолжается, но непогода блокирует путь ко многим зонам, пострадавшим от наводнения. Между тем власти страны предупреждают об угрозе повторных подтоплений и оползней.

Ирина Галай, альпинистка и первая украинка, покорившая Эверест, рассказала, что среди людей, пропавших в Непале, есть ее знакомые.

Утром я разговаривала напрямую с непальцами, которые занимаются поиском этих людей. Они сказали, что последняя связь с группой была в 9:00 утра 26 августа. Затем связь прервалась,

– рассказала она.

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Сейчас на месте работают военные и вертолеты. Сама Ирина Галай в 2015 году пережила землетрясение в Непале и знает, как это происходит в горной местности. Непальские здания не очень устойчивы, поскольку расположены в местах, где трудно заложить прочный фундамент. Поэтому, только что начинается стихийное бедствие, все сносит и рушится.

Также она отметила, что пока неизвестно, прошла ли группа пограничный контроль.

Уже несколько дней назад пользователи соцсетей также начали писать о том, что потеряли связь с родными, находившимися в Непале. Пропавшие украинцы – это обычные туристы, которые шли по треккинговому маршруту вокруг горы Кайлас. Он проходит через перевал на высоте около 5600 метров.

Сейчас в Непале проходит фестиваль Джанай Пурнима, поэтому все паломники отправились на Кайлас, чтобы завершить кору – обход вокруг святыни. Среди них была большая группа во главе с психологом Ириной Блонской.

Наш путь пройдет через Катманду, Лхасу, Шигадзе, подножие Эвереста и берега священного Манасаровара – и завершится "корой": обходом Кайласа по древнему пути, по которому паломники идут уже тысячи лет,

– говорится в описании тура, в который отправились украинцы.

Почему люди отправляются на Кайлас?

Путешественник и организатор групповых поездок, специализирующийся на паломнических турах и экспедициях в Гималаи, Александр Кислун объяснил, что он делает это, что гора Кайлас является конечной точкой паломнических маршрутов и считается священной в четырех религиях – буддизме, индуизме, джайнизме и бон.

В этом году такой обход (Кора) считается особенно сильным, он засчитывается как 13 обходов. После чего паломнику открывается путь к внутренней Коре вокруг Кайласа,

– пояснил путешественник.

Люди отправляются в этот путь, потому что искренне верят, что обход горы Кайлас очищает карму всей жизни, а 13 обходов очищают карму всех предыдущих воплощений. Кроме того, есть люди, которые обходят гору и 108 раз – существует версия, что это может привести человека в Нирвану.