Чи можна отримати повторний тимчасовий захист у ЄС: нові правила
У 2026 році для українців суттєво змінилися правила отримання тимчасового захисту: з'явилися нові обмеження, а також різниця у правилах між країнами. Тож перед переїздом у Європі слід врахувати кілька факторів.
Тимчасовий захист нещодавно продовжили до 2028 року – втім, його правила вже не такі прості як раніше, пише Visit Ukraine. Українці не можуть вільно "обирати" країну для життя повторно, якщо вже мають тимчасовий захист, а умови проживання дуже сильно відрізняються залежно від держави.
Чи можна отримати повторний тимчасовий захист у ЄС?
Зараз повторне отримання тимчасового захисту в іншій країні Європейського Союзу й надалі формально можливе – але воно не відбувається автоматично, і має суттєві обмеження. Головним правилом є принцип, що одна країна дає один захист. Це означає, що українці не можуть водночас мати захист у двох різних країнах – для того, аби подати запит в іншій країні, потрібно спершу припинити чи втратити попередній статус.
Вже після цього нова країна розглядає заяву на захист так, наче вона подається вперше. Втім, рішення вже не гарантоване, адже у 2026 році деякі країни ЄС почали обережніше підходити до повторних заяв.
Важливо! Нещодавно у ЄС почали діяти нові правила надання тимчасового захисту для українців. Стосуються вони зокрема чоловіків призовного віку. Згідно з ними, притулок не надаватимуть тим з них, що не можуть підтвердити виконання військового обов'язку чи звільнення від нього. Правило не поширюється на чоловіків, що вже мають тимчасовий захист у ЄС, та у випадку повторної подачі заяви документи вже вимагатимуть.
Найбільше шансів на повторне оформлення є у країнах з найбільш гнучкою політикою щодо українців – але навіть там можуть виникнути певні складнощі, як-от затримки, додаткові перевірки чи відсутність соціальної підтримки на початку.
Отож, ось як отримати тимчасовий захист повторно:
- Перевірте статус попередньої реєстрації.
- З'ясуйте правила у країні ЄС, куди плануєте переїзд.
- Припиніть попередній тимчасовий захист.
- Підготуйте документи до нової реєстрації.
- Підтвердьте підстави для переїзду.
- Подайте заяву до міграційного органу нової країни.
Окремі країни також можуть вимагати офіційне підтвердження припинення попереднього тимчасового захисту – без цього нова реєстрація буде неможливою. Але на практиці іноді роблять і винятки через:
- возз'єднання сім'ї;
- переїзд через нову роботу;
- навчання;
- відсутність житла в попередній країні;
- медичні обставини.