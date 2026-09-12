Тимчасовий захист нещодавно продовжили до 2028 року – втім, його правила вже не такі прості як раніше, пише Visit Ukraine. Українці не можуть вільно "обирати" країну для життя повторно, якщо вже мають тимчасовий захист, а умови проживання дуже сильно відрізняються залежно від держави.

Чи можна отримати повторний тимчасовий захист у ЄС?

Зараз повторне отримання тимчасового захисту в іншій країні Європейського Союзу й надалі формально можливе – але воно не відбувається автоматично, і має суттєві обмеження. Головним правилом є принцип, що одна країна дає один захист. Це означає, що українці не можуть водночас мати захист у двох різних країнах – для того, аби подати запит в іншій країні, потрібно спершу припинити чи втратити попередній статус.

Вже після цього нова країна розглядає заяву на захист так, наче вона подається вперше. Втім, рішення вже не гарантоване, адже у 2026 році деякі країни ЄС почали обережніше підходити до повторних заяв.

Важливо! Нещодавно у ЄС почали діяти нові правила надання тимчасового захисту для українців. Стосуються вони зокрема чоловіків призовного віку. Згідно з ними, притулок не надаватимуть тим з них, що не можуть підтвердити виконання військового обов'язку чи звільнення від нього. Правило не поширюється на чоловіків, що вже мають тимчасовий захист у ЄС, та у випадку повторної подачі заяви документи вже вимагатимуть.

Найбільше шансів на повторне оформлення є у країнах з найбільш гнучкою політикою щодо українців – але навіть там можуть виникнути певні складнощі, як-от затримки, додаткові перевірки чи відсутність соціальної підтримки на початку.

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Отож, ось як отримати тимчасовий захист повторно:

Перевірте статус попередньої реєстрації. З'ясуйте правила у країні ЄС, куди плануєте переїзд. Припиніть попередній тимчасовий захист. Підготуйте документи до нової реєстрації. Підтвердьте підстави для переїзду. Подайте заяву до міграційного органу нової країни.

Окремі країни також можуть вимагати офіційне підтвердження припинення попереднього тимчасового захисту – без цього нова реєстрація буде неможливою. Але на практиці іноді роблять і винятки через: