В Італії вкотре прокинувся вулкан Етна: через хмари диму висотою 4 кілометри рейси зупинені

В Італії довелося тимчасово призупинити польоти літаків на дуже популярну Сицилію через активність вулкана Етна. З вершини кратера вивергається вулканічний попіл, а висота хмари диму вже сягнула 4 кілометрів.

Величезна хмара вулканічного попелу з вулкана Етна створює серйозну загрозу для повітряного руху, тож його довелося тимчасово призупинити, пише Planeta.

Що відомо про нове виверження вулкана Етна?

Оператор аеропорту SAC вже повідомив, що усі польоти до аеропорту Катанья – Фонтанаросса наразі призупинено. А у районі вулкана також закрили одну з повітряних зон. Тим часом пасажирам порадили стежити за актуальною інформацією авіакомпаній та аеропорту, бо статус рейсів може змінитися в будь-який момент.

Етна – це найбільший активний вулкан Європи, що розташований на східному узбережжі Сицилії, неподалік від Катанії. Висота гори становить наразі 3329 метрів над рівнем моря, але вона не залишається постійною та змінюється залежно від вулканічної активності.

І останніми роками фахівці помічають, що Етна стає все більш активною. Зокрема, вулканолог Борис Бенке переконаний, що мешканцям Сицилії доведеться адаптуватися до життя поряд з вулканом, що стає активним досить регулярно.

Востаннє Етна вивергалася всього місяць тому – в ніч на 14 серпня. Тоді аеропорти Сицилії також не працювали під час виверження, через що скасували чи перенесли понад 700 рейсів, а ще частину довелося перенаправити з Катанії до Палермо чи невеликого аеропорту Комізо.



Вулкан Етна в Італії / фото Pexels, ілюстративне

Сформувався цей вулкан приблизно 500 тисяч років тому через взаємодію Африканської та Євразійської тектонічних плит. А під поверхнею відбувається плавлення порід, через що магма періодично виходить назовні. Ситуація ускладнюється ще й тим, що Етна має не один кратер, а безліч – і головних, і бічних, тож лава знаходить різні шляхи для виходу.