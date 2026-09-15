Огромное облако вулканического пепла, поднявшееся над вулканом Этна, представляет серьезную угрозу для воздушного движения, поэтому его пришлось временно приостановить, пишет Planeta.

Что известно о новом извержении вулкана Этна?

Оператор аэропорта SAC уже сообщил, что все рейсы в аэропорт Катания – Фонтанаросса на данный момент приостановлены. А в районе вулкана также закрыли одну из воздушных зон. Между тем пассажирам посоветовали следить за актуальной информацией авиакомпаний и аэропорта, так как статус рейсов может измениться в любой момент.

Этна – это крупнейший действующий вулкан Европы, что расположен на восточном побережье Сицилии, недалеко от Катании. Высота горы в настоящее время составляет 3329 метров над уровнем моря, но она не остается постоянной и меняется в зависимости от вулканической активности.

И в последние годы специалисты отмечают, что Этна становится все более активной. В частности, вулканолог Борис Бенке убежден, что жителям Сицилии придется адаптироваться к жизни рядом с вулканом, который проявляет активность довольно регулярно.

Последний раз Этна извергалась всего месяц назад – в ночь на 14 августа. Тогда аэропорты Сицилии также не работали во время извержения, поэтому отменили или перенесли более 700 рейсов, а еще часть пришлось перенаправить из Катании в Палермо или небольшой аэропорт Комизо.

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Вулкан Этна в Италии / фото Pexels, иллюстративное

Этот вулкан сформировался примерно 500 тысяч лет назад в результате взаимодействия Африканской и Евразийской тектонических плит. А под поверхностью происходит плавление пород, поэтому магма периодически выходит наружу. Ситуация осложняется еще и тем, что у Этны не один кратер, а множество – как главных, так и боковых, поэтому лава находит разные пути для выхода.