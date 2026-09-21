В Польше готовы принять новую волну беженцев из Украины: в чем причина

В Польше глава Бюро национальной безопасности Бартош Гродецкий заявил, что страна готова к новой волне беженцев из Украины и уже имеет такой опыт. Тем не менее там надеются, что этого не произойдет.

О готовности принять новую волну беженцев Гродецкий заявил в эфире RMF FM. Среди прочего разговор касался возможной очередной волны украинских беженцев – и глава Бюро национальной безопасности напомнил, что у Польши уже есть опыт массового наплыва людей в 2022 году.

Что известно о новом массовом наплыве беженцев в Польшу?

Гродецкий отметил, что все процессы, необходимые для приема большого количества беженцев, уже существуют и проверены на практике.

В случае, если такая ситуация все-таки возникнет – хотя это пока остается в сфере гипотетических рассуждений – соответствующие планы есть, а эти процессы уже проверены. Будем надеяться, что до такой ситуации не дойдет,

– заявил он.

Также он отметил, что предстоящая зима может оказаться особенно сложной из-за возможных российских атак на критическую инфраструктуру Украины. При этом Гродецкий подчеркнул, что сохранение независимой Украины остается стратегическим интересом с точки зрения Польши.

Глава Бюро национальной безопасности также сообщил, что в начале сентября представители Польши встречались с представителями Литвы и Латвии, чтобы обсудить возможности трансграничной эвакуации.

Мы находимся в едином пространстве безопасности, и возможные эвакуационные меры и планы по ним, конечно, должны учитывать и соседние государства,

– сообщил он.

К слову, недавний опрос показывает, что примерно 51% опрошенных беженцев в Польше планируют вернуться в Украину после окончания войны. В то же время только за последний год примерно 30% украинцев, получивших убежище в Польше, столкнулись с дискриминацией по признаку национальной или этнической принадлежности.