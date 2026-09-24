Эти 5 больших городов Европы самые дешевые для проживания: они идеально подходят для переезда

Многие украинцы задумываются о переезде за границу, и самым важным шагом здесь является выбор подходящей страны и города. Особенно часто обращают внимание на цены, ведь именно они определяют, какой уровень комфорта вы сможете себе позволить.

Лучший способ сэкономить в Европе – это выбирать для проживания совсем небольшие городки, ведь именно там стоимость аренды и жизни в целом будет самой низкой. Но если хочется совместить комфорт большого города и низкие цены небольшого городка, все еще можно найти несколько хороших вариантов. Какие именно города самые дешевые для жизни, рассказывает 24 Канал.

Какие большие города в Европе самые дешевые для жизни?

Бухарест

Бухарест – это идеальный вариант для людей, которые хотят жить в европейской столице, но не располагают западноевропейским бюджетом. Согласно AffordWhere, в целом одному человеку на жизнь в Бухаресте требуется примерно 1039 евро, и это с учетом аренды квартиры с одной спальней – она обойдется примерно в 2405 лей, или 22 967 гривен.

На аренду жилья придется потратить до 50% от средней зарплаты. Но Бухарест достаточно дешев в плане повседневных расходов: месячный проездной стоит всего 100 лей, а домашний интернет – примерно 44 лей, пишет Numbeo.



Бухарест – это недорогой город для переезда / Фото Pexels

Краков

Этот город несколько дороже Будапешта, но имеет одно большое преимущество – близость к Украине. Кроме того, среди городов Центральной Европы Краков по-прежнему остается одним из самых дешевых. Ориентировочный бюджет, необходимый одному человеку, составляет 1542 евро в месяц. За аренду жилья в городе придется заплатить примерно 2900–3500 злотых.



В Кракове относительно невысокие цены / Фото Pexels

Если сопоставить аренду со средней зарплатой, на нее уходит примерно 49% от заработка. Но Краков – это не только относительно недорогой город: это одновременно большой студенческий сектор, место расположения международных компаний и значительный рынок труда в сферах финансов, IT и бизнес-услуг.

Будапешт

Будапешт значительно дороже Бухареста, но по сравнению с многими столицами Западной Европы по-прежнему остается бюджетным. Одному человеку в месяц на проживание в столице Венгрии придется потратить 1718 евро

Квартира с одной спальней в центре города обойдется примерно в 282 667 форинтов, а за пределами центра – в 214 540 (30 000 – 40 000 гривен). Между тем средняя зарплата после уплаты налогов составляет 551 097 форинтов – примерно 77 000 гривен.



Многие люди выбирают для жизни Будапешт / Фото Pexels

В 2025 году на аренду жилья в Будапеште местным жителям приходится тратить примерно 52% своего заработка, пишет Euronews.

София

По общей стоимости жизни София близка к Будапешту – ежемесячные расходы составляют примерно 1732 евро, а стоимость аренды жилья с одной спальней – около 700 евро в центре города и от 500 евро – за пределами центра. Средняя зарплата в Софии после уплаты налогов составляет 1492 евро.

Квартира в центре города обойдется примерно в 47% от всего заработка – а это один из лучших показателей среди больших европейских городов.



В Софии можно жить довольно экономно / Фото Pexels

Варшава

Из пятерки городов Варшава – самая дорогая, но она по-прежнему остается более доступной, чем столицы западной Европы. Для комфортной жизни здесь понадобится 1843 евро в месяц. Квартира с одной спальней обойдется примерно в 3600–4500 злотых в зависимости от местоположения.

А вот средняя зарплата в польской столице составляет примерно 8127 злотых. На аренду жилья в центре города придется тратить 56% от заработка.



Варшава дешевле многих других европейских столиц / Фото Pexels

Какие европейские города самые дешевые для людей, работающих удаленно?

Для так называемых "цифровых кочевников", которые не зависят от местной зарплаты, ситуация может быть несколько иной, пишет I`m on my way. Эти 5 городов отличаются самой низкой стоимостью жизни и аренды: