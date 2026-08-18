Удобно устроился на крыле: упрямый гриф задержал вылет самолета в Греции

Недавно рейс самолета Ryanair на Крите пришлось задержать, причем по весьма необычной причине: на задний крыловой закрылок самолета присел очень упрямый гриф и никак не собирался покидать самолет.

Инцидент произошел в аэропорту имени Никоса Казантзакиса в Ираклионе на Крите. Хищная птица долго оставалась на самолете и не подавала никаких признаков того, что собирается улететь самостоятельно – из-за этого пришлось мобилизовать пожарную службу, пишет Ekathimerini.

Что известно о грифе, задержавшем вылет самолета?

Экипажу самолета пришлось вызвать пожарную службу, чтобы удалить птицу: пожарные из аэропортовой части смогли безопасно приблизиться к грифу и снять его с закрылка. Позже один из пожарных поделился фотографиями спасательной операции.

Пилот заметил большую птицу во время подготовки к вылету и сообщил об этом диспетчерской вышке. Впоследствии пожарным пришлось достать специальную лестницу, чтобы добраться до крыла, а пилоту пришлось переместить самолет, чтобы к грифу было проще добраться.



Пожарным пришлось снимать грифа с самолета / Фото из фейсбука пожарной службы

Птицу завернули в куртку и доставили на пожарную станцию аэропорта – все это время гриф оставался удивительно спокойным.

Только после того, как этого неожиданного пассажира благополучно эвакуировали, самолет наконец смог взлететь.

Почему самолет может совершить аварийную посадку?

К задержке вылета могут привести не только птицы, которые уютно устраиваются на крыльях. Оказывается, одна неожиданная вещь, которую часто везут в багаже пассажиры, вызывает проблемы каждую неделю. Речь идет о внешних аккумуляторах и других устройствах на литиевых батареях. Авиакомпании в очередной раз предупреждают, что перевозить их можно исключительно в ручной клади.

Причина проста: литиевые батареи могут загореться, и если это произойдет в салоне самолета, с ситуацией можно будет быстро справиться. А вот в багажном отсеке потушить возгорание будет уже в разы сложнее.